María Corina Machado afirma que comienza "nueva era" de justicia y libertad para Venezuela y Bolivia

CARACAS. - La líder opositora, María Corina Machado, agradeció al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, su respaldo a la lucha por el cambio en Venezuela. Dijo que inicia "una nueva era de orden, justicia; prosperidad, y libertad en democracia" para Venezuela y Bolivia.

A través de su cuenta en X, este martes 28 de octubre, Machado le dijo a Paz que ambas naciones han superado valientemente años de oscuridad, división y odio.

BOLIVIA Rodrigo Paz, al frente de un gobierno que nace con "marcapasos" y sin recursos

Asimismo, la Premio Nobel de la Paz de 2025 respondió a un post del presidente electo. Sostuvo que Venezuela y Bolivia son países que están unidos "por un legado que nos enorgullece y un futuro común que nos inspira y moviliza. ¡Gracias, Presidente!".

Rodrigo Paz dijo al dictador Nicolás Maduro que "lo único digno es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad. Bolivia representa esos valores".

Paz añadió: "Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario".

Maduro excluido

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo el 22 de octubre que no invitará a Maduro a su toma de posesión. “Nosotros somos un país democrático. Si bien hay relaciones diplomáticas a ser respetadas, porque hay condiciones previas, pero nuestra condición de relacionamiento es sobre la base de la democracia”, señaló Paz en entrevista con CNN.

Bajo estas afirmaciones, argumentó que tampoco estarán presentes en su asunción, el próximo 8 de noviembre, los jefes de los regímenes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente.

FUENTE: Con información de María Corina Machado /Rodrigo Paz