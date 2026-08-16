Antonio Ledezma exige a Delcy Rodríguez libertad para todos los presos políticos

CARACAS . — Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano de Caracas, llamó a no confundir la liberación de 79 presos políticos —los confirmados por la ONG Foro Penal— con una transición política en Venezuela.

En sus críticas a la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición, que se instaló el 6 de agosto y concluyó su primera fase el 12 de este mes, señaló que la “mesa de diálogo puede tener un mantel muy bonito, puede tener un florero de cristal, pero las flores que le hacen falta a ese florero son los presos políticos en libertad. Sin eso, la gente seguirá teniendo sospechas —razones fundadas, no meros recelos— de que estamos ante otra maniobra de quienes llevan dieciocho procesos de negociación usando el tiempo como su principal arma”.

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Ledezma advierte a la delegación opositora, que encabeza Dinorah Figuera, que no se deje engañar por el chavismo, porque sabe con quién “juegan cartas” y que “el tahúr lleva años poniendo naipes marcados sobre la mesa”.

“Firmaron Barbados y lo primero que hicieron fue inhabilitar a María Corina Machado. Le prometieron al presidente de EEUU, Joe Biden, en esa época, respetar el proceso electoral y la noche del 28 de julio Nicolás Maduro anunció ante el mundo unos resultados que el mundo entero denunció como fraudulentos”, recordó Ledesma.

¿Dónde está el dinero?

Ledezma, al igual que la mayoría de los venezolanos, se pregunta dónde está el dinero que ha entrado a las arcas nacionales. Recuerda que el oficialismo no ha rendido cuentas por más de $700.000 millones “que le robaron a la nación y que en esta gestión de siete meses del gobierno encargado han ingresado al fisco cerca de $13.000 millones, según declaró el propio ministro de Finanzas. ¿Dónde está ese dinero?”.

Destacó que las turbinas de Guri —la represa hidroeléctrica más grande de Venezuela— están sin reparar. Y las termoeléctricas de Barinas, de Mérida, de Falcón —la Pedro Camejo, la Josefa Camejo—, construidas con financiamiento venezolano y chino, convertidas en chatarra.

“Y nos dicen que la culpa es de las sanciones. No. La culpa es de quienes se robaron el dinero destinado a repararlas. De quienes convirtieron a Venezuela en un campamento petrolero portátil, donde todo se improvisa y nada echa raíces”.

El político opositor dijo que “no hace falta contratar a ningún mago para saber cómo se libera a un preso político. Delcy Rodríguez tiene las llaves. Que abra las rejas y libere a todos los presos políticos”.

Preso político lleva 22 años detenido y su salud se deteriora

Rolando Jesús Guevara Pérez, excomisario jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), prisionero político desde el 23/11/2004, denunció que su salud se deteriora y exige su libertad de inmediato.

En un texto que se hizo público, se pregunta: “¿Cuándo vamos a salir de aquí? No quiero ponerme por encima de nadie, pero tengo 21 años y 8 meses preso. Creo que es momento de que nos dejen salir”.

Añade que es muy poca la información de la calle a la que tienen acceso y dependen de lo que dicen sus familiares durante las visitas y de un radio que les prestan de vez en cuando para enterarse de lo que sucede fuera de El Rodeo.

Guevara Pérez afirma que ha escuchado “las declaraciones de la diputada Figuera respecto a los presos políticos, así como las del diputado Jorge Millán, quien dijo que nuestra liberación será posible cuando haya cambios en el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia). También supe del senador Rick Scott, quien aseguró que todos seríamos liberados antes de diciembre. Quiero decirles algo: eso está lejos”.

Destacó que su salud se deteriora y que luego de seis meses de reclamos de su familia para que lo atendiera un médico, apenas esta semana lo están examinando.

“Tengo casi 22 años escuchando sobre negociaciones y procesos que no terminan en mucho, pero este aparenta ser más serio. Estoy consciente de que muchas de las liberaciones y los cambios que se están dando desde enero son gracias a sus gestiones. Ayer salieron 25 compañeros de aquí y nos alegra por ellos, pero necesitamos ayuda para que todos los que quedamos salgamos en libertad muy pronto”.

Apunto que su llamado es a quienes están negociando el futuro de Venezuela: “No olviden a los hermanos Guevara y no olviden a todos los presos políticos. Probablemente, me castiguen por este mensaje, pero es momento de que nos dejen salir”.

Preso político desaparecido

Roland González, detenido en El Rodeo I e imputado por la llamada trama PDVSA-CRIPTO, le dio un infarto y desde el pasado 12 de agosto se desconoce su paradero y su estado de salud.

El defensor Carlos Sotillo Santaniello informó que debido a esa situación la audiencia del caso prevista para el 14 de agosto fue suspendida.

El abogado presentó el 15 de agosto, un documento ante la Defensoría del Pueblo denunciando el caso y exigiendo información sobre el paradero de Roland González.

Roland González, fue detenido el 19 de abril de 2024 a pesar de no haber orden de privativa de libertad en su contra, pero se encontraba visitando a Daniel De Grazia, propietario del Compass Bank, en su residencia, cuando llegaron funcionarios de la DGCIM a detenerlo. Luego fue presentado ante el Tribunal en la madrugada del 24 de abril sin tener derecho a ser asistido por su abogado.

El caso recuerda todo el silencio y complicidad oficial en torno a la detención y muerte del preso político Víctor Hugo Quero, cuya muerte y paradero fue ocultado a su madre por casi un año, quien también falleció en mayo pasado, días después de conocer la verdad de los ocurrido a su hijo.

FUENTE: Con información de Antonio Ledezma