Chile inscribe candidatura de Bachelet para dirigir ONU

Desde la región también se anunciaron las candidaturas de Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Rafael Grossi (Argentina)

Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y exalta comisionada de DDHH de la ONU

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO DE CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Boric, que dejará el poder el próximo 11 de marzo, indicó que la que fuera la primera mujer en la historia en llegar a la Presidencia chilena ya cuenta con el apoyo de México y Brasil, "los dos países más poblados de América Latina".

El presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por video durante la 80ª sesión del evento anual, el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Retirada

Secretario de la ONU "lamenta" la salida de EEUU de múltiples organizaciones internacionales
ONU. 
Un Baywatch para una ONU que naufragó

"Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", aseguró el mandatario desde el palacio La Moneda, junto a la exmandataria socialista, de 74 años.

El reemplazo de Guterres en la ONU

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, tendrá lugar a finales del próximo año y se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región anunciaron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

Exdirectora de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su candidatura está "respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo", apuntó Boric, sobre quien fue también la primera mujer en la historia chilena en ocupar los cargos de ministra de Salud y de Defensa.

"Cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas, en un momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida", agregó el mandatario.

Bachelet, por su parte, declaró que el apoyo de tres países a una candidatura común "es una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina".

"Para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común en un contexto de crisis, múltiples conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados", añadió.

Según el artículo 97 de la Carta de Naciones Unidas, el secretario general es nombrado por la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad, un cargo que hasta ahora no ha sido liderado por ninguna mujer.

FUENTE: Co información de EFE

