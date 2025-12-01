Argentina reclama una "acción inmediata" de la CPI sobre Venezuela

BUENOS AIRES - El representante de Argentina ante La Haya , Diego Emilio Sadofschi, urgió a la Corte Penal Internacional ( CPI ) a acelerar las investigaciones sobre la represión venezolana y a emitir órdenes de arresto contra el dictador Nicolás Maduro y otros responsables del chavismo.

Durante su intervención en la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, el representante argentino afirmó que. “La situación en Venezuela se deterioró aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024", y expresó que esta situación "exige una atención inmediata”.

El diplomático expresó su preocupación por la falta de avances desde 2021, al afirmar: “Notamos que desde que la oficina del fiscal anunciara la conclusión del examen preliminar, ha habido pocos avances”. También reiteró que “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad” ejecutados por el régimen de Maduro justifican “investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”, puntualizó.

Por su parte, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, reaccionó acusando a Argentina de “politizar” la conferencia y de emplear un tono “altisonante” para cuestionar la supuesta legitimidad de Maduro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Monitoreamos.com (@monitoreamos)

CPI cierra oficina en Venezuela

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que conduce la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela informó este lunes el cierre de su oficina en Caracas, debido a la falta de apoyo complementario por parte del régimen.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, dijo el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, durante su discurso de apertura de la 24.ª Asamblea de Estados Parte de la CPI Niang, según reportaron medios.

Sin embargo, la decisión a ejecutarse en las próximas horas no afecta el curso de la investigación que se sigue a funcionarios del régimen por crímenes en las manifestaciones de 2017 contra Nicolás Maduro, en el marco de una feroz represión que dejó más de un centenar de jóvenes muertos y miles de heridos.

La causa sobre Venezuela “permanece activa”, aseguró, aunque no reveló el estatus del proceso en el que trabaja un equipo de fiscales en La Haya y ha estado lleno de incidencias.

FUENTE: Con información de Newsweek/ DLA