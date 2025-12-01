lunes 1  de  diciembre 2025
DDHH

CPI cierra oficina en Venezuela por falta de apoyo "complementario" en caso de crímenes de lesa humanidad

El fiscal de la Corte dijo que “el progreso real” de la investigación sobre crímenes en Venezuela “sigue siendo un reto”, pero sigue su curso, según aseguró

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA.- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que conduce la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela informó este lunes el cierre de su oficina en Caracas, debido a la falta de apoyo complementario por parte del régimen.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, dijo el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, durante su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI Niang, según reportaron medios.

Sin embargo, la decisión a ejecutarse en las próximas horas no afecta el curso de la investigación que se sigue a funcionarios del régimen por crímenes en las manifestaciones de 2017 contra Nicolás Maduro, en el marco de una feroz represión que dejó más de un centenar de jóvenes muertos y miles de heridos.

La causa sobre Venezuela “permanece activa”, aseguró, aunque no reveló el estatus del proceso en el que trabaja un equipo de fiscales en La Haya y ha estado lleno de incidencias.

CPI sin oficina en Venezuela

El fiscal Mame Mandiaye Niang, encargado del caso tras la salida del fiscal de la CPI Karim Khan, señaló la “falta de progreso real” en la cooperación “complementaria” de autoridades del régimen.

La complementariedad es un principio de la justicia internacional que debe cumplir el Estado sujeto a investigación para indagar y apoyar en la determinación de los crímenes de lesa humanidad en los que están implicados sus funcionarios, según los informes.

Por ello, consideró que “el progreso real sigue siendo un reto”.

La CPI instaló su oficina en la capital venezolana en 2024, tras un acuerdo de compromiso entre el fiscal Khan y Maduro en 2021, mientras se desarrollaba la investigación que se reanudó el 27 de junio de 2023, tras un largo proceso iniciado en 2018 y en el que abogados por el Estado venezolano se han opuesto reiteradamente.

AFP__20211103__9QY4Y3__v1__MidRes__VenezuelaIccMaduroKhan (1)
El dictador de Venezuela Nicolás Maduro muestra documentos con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 3 de noviembre de 2021.

El dictador de Venezuela Nicolás Maduro muestra documentos con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 3 de noviembre de 2021.

FUENTE: Con información El Nacional, red X

