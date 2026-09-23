Arrestan en Italia a un miembro del Comando Vermelho de Brasil para su extradición

ROMA.- Un miembro de la organización criminal Comando Vermelho de Brasil fue detenido en Italia y ahora deberá afrontar el proceso para su extradición, según informó este miércoles la policía italiana.

El arresto se produjo el martes 22 de septiembre en la localidad de Scauri di Minturno (centro), en provincia de Latina, cerca de Roma, según confirmó en un comunicado el cuerpo de Carabineros (policía militarizada italiana).

El detenido, conocido con el pseudónimo de “Italiano”, es un presunto miembro del Comando Vermelho y era perseguido a raíz de la “Operación Leviatán” de las autoridades brasileñas.

Su búsqueda fue activada por la Interpol a petición de su Oficina en Brasilia, tras la emisión de una “Notificación Roja” dirigida a "localizar a la persona a nivel internacional para su detención provisional con fines de extradición a Brasil".

El detenido fue puesto bajo prisión provisional en la penitenciaría de Cassino (centro) a la espera de que se determine su extradición a Brasil.

El Comando Vermelho es una de las principales bandas criminales de Brasil, dedicada al narcotráfico y otros delitos, y el pasado junio fue declarada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos, junto al Primeiro Comando da Capital (PCC).

Escudo de Las Américas lo enfrentará

Este grupo delictivo es uno de los 24 de los cuales los países que integran el Escudo de Las Américas se proponen tomar “medidas colectivas” ya que lo consideran una amenaza inmediata.

Esta es la acción conjunta del Escudo que surgió este martes 22 de septiembre, luego de que varios jefes de Estado y cancilleres se reunieran con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, de forma paralela a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

También con el fin de enfrentar el narcoterrorismo, el Escudo de Las Américas congelará los bienes y activos de los integrantes de los grupos terroristas, así como impondrá restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; además de responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionarán apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones, explicaron en un comunicado.

Los 24 grupos afectados ya han sido sancionados por Washington, y van desde la Mara Salvatrucha de El Salvador al Tren de Aragua de Venezuela.

También se incluyen los principales carteles mexicanos, así como los grupos armados colombianos como el ELN, los brasileños Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, el Sendero Luminoso peruano y otros.

Los integrantes del Escudo de las Américas señalaron que para facilitar los objetivos se pedirá formalmente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947.

El comunicado reconoce que cada país deberá aplicar ese arsenal de sanciones y medidas de represalia "en función de su legislación" penal.

FUENTE: Con información de EFE/AFP