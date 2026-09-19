sábado 19  de  septiembre 2026
Fútbol

Lautaro rescata al Inter ante la Roma con un doblete y mantiene al campeón en la cima de la Serie A

Lautaro Martínez marcó un doblete para rescatar al Inter, que empató 2-2 ante la Roma tras ir perdiendo 2-0 en la quinta jornada de la Serie A

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez (2I), celebra con un compañero tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Serie A italiana entre la AS Roma y el Inter de Milán en el Estadio Olímpico de Roma el 19 de septiembre de 2026.&nbsp;

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez (2I), celebra con un compañero tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de la Serie A italiana entre la AS Roma y el Inter de Milán en el Estadio Olímpico de Roma el 19 de septiembre de 2026. 

Andreas SOLARO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

El Inter de Milán reaccionó a tiempo este sábado y rescató un empate 2-2 ante la Roma en el duelo estelar de la quinta jornada de la Serie A, después de remontar una desventaja de dos goles gracias a un doblete de Lautaro Martínez.

La Roma comenzó el partido con enorme intensidad y se adelantó rápidamente con dos tantos de Manu Koné. El centrocampista francés marcó en los minutos 6 y 37 para poner contra las cuerdas al vigente campeón italiano.

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El conjunto romano incluso pudo ampliar su ventaja antes del descanso, pero Paulo Dybala no logró aprovechar dos buenas ocasiones.

El Inter cambió su imagen tras el entretiempo y encontró en Lautaro a su gran protagonista. El delantero argentino descontó apenas iniciado el segundo tiempo, en el minuto 46, y volvió a aparecer en el 79 para establecer el definitivo 2-2.

El empate permite a Roma e Inter mantenerse en lo más alto de la clasificación, ambos con 13 puntos después de haber ganado sus cuatro primeros encuentros del campeonato.

"Les jugamos de tú a tú. Cualquiera de los dos equipos podría haber ganado", destacó Gian Piero Gasperini, entrenador de la Roma.

Cristian Chivu, técnico del Inter, reconoció que tuvo que exigir una reacción a sus futbolistas durante el descanso. "Eso queda entre ellos y yo", respondió al ser preguntado por lo que les dijo en el vestuario.

"Prefiero poner el foco en la segunda parte, que en cuanto a actitud, garra y carácter fue extraordinario", añadió Chivu.

El partido estuvo marcado además por el homenaje a Sandro Mazzola, legendario futbolista del Inter fallecido este sábado a los 83 años. Ambos equipos rindieron tributo al exjugador antes del comienzo del encuentro y los futbolistas del Inter lucieron brazaletes negros.

Lautaro mantiene su persecución por el liderato de goleadores

Con sus dos tantos, Lautaro Martínez llegó a cuatro goles en la presente Serie A y se colocó a dos del neerlandés Donyell Malen, delantero de la Roma, que esta vez no pudo marcar.

El argentino ya había sido protagonista el pasado lunes, cuando el Inter remontó otra desventaja de dos goles ante el Udinese para terminar ganando 5-3.

En los otros partidos disputados este sábado, el Cagliari derrotó 1-0 al Udinese y se mantiene tercero de la clasificación, a un punto de Roma e Inter. Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini y nieto de Cesare Maldini, marcó el único gol del encuentro.

Bolonia y Torino, por su parte, empataron 1-1.

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