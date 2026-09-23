miércoles 23  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Kast anuncia cita con Delcy Rodríguez en Nueva York para tratar la migración venezolana

"Tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica para ponernos de acuerdo en cosas que afectan la vida de nuestros compatriotas", dijo el presidente Kast

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anuncia la reforma sobre seguridad durante su alocución el 5 de agosto 2026

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anuncia la reforma sobre seguridad durante su alocución el 5 de agosto 2026

EFE/ Presidencia de Chile
Por Sofía Nederr

SANTIAGO.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunirá el próximo jueves en Nueva York con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que será el primer encuentro entre ambos luego del restablecimiento de las relaciones consulares. La cita será en un contexto marcado por la urgencia chilena para concretar la expulsión de migrantes venezolanos irregulares del país.

"Lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas, también lo haremos, siempre buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas, aquellas que viven en Venezuela y quienes tuvieron que migrar por alguna razón", dijo Kast desde Estados Unidos.

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El mandatario indicó que busca un encuentro donde le manifestará a Delcy Rodríguez que "Chile siempre va a estar dispuesto a colaborar (...) Queremos generar vínculos que estaban rotos desde hace bastante tiempo. Tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica para ponernos de acuerdo en cosas que afectan la vida de nuestros compatriotas".

El gobierno chileno informó que a la cita también asistirán el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, y el embajador de Chile ante Naciones Unidas, Frank Tressler.

De acuerdo con la prensa local, hay alrededor de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

Autoridades del Ministerio Público chileno manifestaron el interés en cuanto a la cooperación y coordinación con Venezuela, especialmente en lo relativo a trámites de extradición e investigación de crímenes en los que han tenido participación ciudadanos venezolanos en su territorio.

El presidente Kast, que ofreció este martes su primer discurso frente a la octogésima primera Asamblea General de Naciones Unidas, destacó la importancia del restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela para concretar su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, en lo que fue una de sus principales promesas de campaña.

Durante esta jornada, el Congreso chileno rechazó una reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo que buscaba ampliar de cinco a sesenta días prorrogables la retención de extranjeros para concretar su expulsión.

Normalización de relaciones

El 30 de julio, el gobierno de Chile anunció que acordó un plan con Venezuela para reestablecer sus relaciones bilaterales a través de la apertura de servicios consulares. El presidente José Antonio Kast dijo entonces que este paso acuerdo permitirá "avanzar en los tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico".

La ruptura ocurrió en 2024 por tensiones políticas entre el expresidente Gabriel Boric y el depuesto Nicolás Maduro.

En julio de ese año, el gobierno chavista ordenó la salida de Venezuela de su personal diplomático de Chile y de otros seis países, luego de que estros solicitaron la "revisión completa de los resultados" de las elecciones en las que se había declarado ganador a Maduro, pero sin publicar los resultados.

FUENTE: Con información de EFE/BioBioChile

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