Arrestan a Luis Manuel Otero Alcántara y a miembros del MSI

Embed

También el rapero Maykel Castillo, integrante del MSI, fue detenido a la salida de su vivienda, esposado, según un video compartido por El Funky d'Cuba en su muro de Facebook.

En Santa Clara, el también rapero Omar Mena habría sido detenido, según comentaron a DIARIO DE CUBA activistas del 27N.

El artista Yasser Castellanos, otro de los acuartelados de San Isidro junto a Otero Alcántara y Osorbo, también fue detenido frente a la escalinata del Capitolio, reportó en Facebook la profesora y curadora Anamelys Ramos al tiempo que compartió fotos que muestran a grupos de hombres de civil y policías en los alrededores del Parque Central e incluso un camión policial parqueado frente al Capitolio.

Embed Asi están los alrededores del Capitolio, llenos de agentes de la SE, ademas de policías y boinas negras cerca. Una... Publicada por Anamely Ramos González en Viernes, 29 de enero de 2021

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro que estuviera junto a otros cinco activistas en huelga de hambre durante varias jornadas en la sede del grupo antes de que esta fuera desalojada violentamente la noche del 26 de noviembre pasado, ya había sido arrestado el miércoles último cuando intentaba llegar a la sede del Ministerio de Cultura para sumarse a los integrantes del 27N reunidos allí. En esa ocasión, la Policía lo mantuvo por alrededor de cuatro horas encerrado en una patrulla en Regla, según denunció. Esta es una práctica frecuente del aparato represivo para aislar a los activistas y evitar que su ubicación sea revelada.

Otero Alcántara había asegurado en la convocatoria: "Lo que me quita el miedo es el amor. Confíen siempre. Regresaré al Capitolio una y otra vez, hasta que el Ministro dimita. No crean en otra información, no voy a ceder nunca, solo si lo escucharan por mí a través de una directa desde mis redes sociales, de lo contrario estaré preso o en el Capitolio. Hay que acabar ya con el abuso de la dictadura".

Embed Hoy mande estas imágenes a Luisma antes de que saliera. Pero no dio tiempo a que las viera. La Virgen de Guadalupe y un... Publicada por Anamely Ramos González en Viernes, 29 de enero de 2021

Entretanto en otro post reciente Ramos escribió "Se que muchos piensan que es una locura salir así pero si somos rigurosos todo lo que se ha hecho por defender los derechos humanos en Cuba parece una locura, el poder nos hace creer eso, nos mete en la cabeza desde niños que es mejor ocuparnos de nuestra propia vida y no meterse en ciertas cosas. Nos inculcan el egoísmo .Lo han metido en nuestras cabezas pero no en nuestros corazones. El no poder desprendernos de Cuba, incluso aunque nos vayamos lejos, demuestra que el alma de Cuba está viva. No dejemos solos a nuestros hermanos! Tenemos derecho a tener derechos! A la dignidad!No dejemos que gane el egoísmo! con la etiqueta #Dimisiónya.

Por su parte la escritora Katherine Bisquet Rodríguez, escribió en Facebook: "Quisiera, siendo más específica, que entendiesen la lógica de salir a la calle a protestar de forma pacífica, aún estando bajo sobreaviso de que vas a ser detenido en la esquina de tu casa porque tienes una patrulla. Esta lógica posiblemente sea la que más afecte al poder. Porque es la única manera de hacer visible, públicamente y en acción, la represión policial. La Seguridad del Estado muchas veces nos ha implorado que no salgamos, que nos quedemos quietos, que nos quedemos en las redes, que escribamos, que dialoguemos, que conversemos. La Seguridad del Estado quiere que repitamos sus mismas lógicas y dinámicas de acción, su burocratismo, su papeleo, sus mecanismos y vías y pasos (i)lógicos. La Seguridad del Estado quiere construirnos nuestros perfiles psicológicos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, qué tan dóciles somos, qué tan instruidos somos, qué tan marginales, qué tan pobres, qué tan idiotas, qué tan oportunistas, qué tan sinceros, qué tan temerarios, cuántas cosas tenemos qué perder. La Seguridad del Estado quiere dividirnos por niveles de entrega a la causa, por niveles de educación, por raza, por sexo, por inclinaciones sexuales, por gremios, por lugar de nacimiento, por tipo de crianza. La Seguridad del Estado no nos reconoce como sociedad civil, nos reconoce como opositores de la cultura, opositores políticos, opositores del deporte, opositores inclasificables".

Las acciones represivas del régimen han encontrado numerosas críticas fuera y dentro de la isla, mientras crecen las exigencias de dimisión de la cúpula que dirige, a base de fuerza, la cultura cubana.