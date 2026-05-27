miércoles 27  de  mayo 2026
NARCOTRÁFICO

Guatemala desmantela el mayor laboratorio del narcotráfico en la frontera con México

Las autoridades detuvieron a ocho personas e incautaron 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas de calibre nueve milímetros y 1,306 cartuchos útiles

El ministro de la Defensa de Guatemala detalló que en el complejo de tres inmuebles contaba con tecnología para realizar todo el proceso de producción de droga (EFE)

El ministro de la Defensa de Guatemala detalló que en el complejo de tres inmuebles contaba con tecnología para realizar todo el proceso de producción de droga (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE GUATEMALA. Las fuerzas de seguridad de Guatemala localizaron en el suroeste del país, en la frontera con México, un sofisticado complejo de tres inmuebles interconectados que constituye el mayor laboratorio de cocaína desmantelado en los últimos 15 años, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó en conferencia de prensa que el hallazgo se produjo en el marco de la “Operación Cinturón de Fuego”, un megaoperativo de seguridad desplegado por el gobierno y el Ejército de Guatemala para blindar sus fronteras y contener el crimen organizado, con especial énfasis en la línea limítrofe con México.

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Las acciones se concentraron en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento (provincia) de San Marcos (suroeste), donde se constató que la instalación criminal cuenta con la capacidad tecnológica para realizar todo el proceso de producción de la droga.

“Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es en donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo, ya para consumo de lo que es la cocaína”, detalló el funcionario, quien precisó que el operativo continúa abierto y los datos podrían variar.

Sáenz subrayó la complejidad del hallazgo al compararlo con el último gran decomiso registrado en el país al indicar que “el último que encontramos grande fue en El Estor, Izabal, en el año 2019 (...) y ahí en ese laboratorio únicamente llegaban hasta la pasta de coca”.

En el inmueble, las autoridades detuvieron a ocho personas e incautaron un arsenal que incluye 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas de calibre nueve milímetros y 1,306 cartuchos útiles.

Asimismo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo que suma 74,461 quetzales (unos 9.600 dólares), 26.787 dólares estadounidenses y 118 nuevos pesos mexicanos.

Golpes simultáneos

En paralelo y bajo el mismo esquema de seguridad fronteriza, el ministro Sáenz informó sobre el desarrollo de la “Operación Relámpago 10” en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, en el norteño departamento de Petén.

En este punto, fuerzas castrenses, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público (Fiscalía) incautaron otros 12 fusiles de asalto, dos pistolas, un lanzacohetes, tolvas, municiones, dos silenciadores y un vehículo. Durante la incursión en Petén, los agentes localizaron además un aproximado de 16,000 matas de almácigo de marihuana y una plantación de esta hierba.

A la par de estos operativos terrestres, las fuerzas de seguridad asestaron otro golpe al narcotráfico, al interceptar un cargamento de 125 paquetes de cocaína, con un peso total de 149 kilogramos, ocultos entre chatarra dentro de dos contenedores comerciales procedentes de Costa Rica en Puerto Quetzal, en la provincia de Escuintla (sur).

El alijo de droga incautado en las instalaciones portuarias fue valuado por la policía antinarcótica en 20,249,100 quetzales, lo que equivale a unos 2,6 millones de dólares.

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FUENTE: Con información de EFE

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