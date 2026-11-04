Asamblea Nacional aplaza de nuevo reforma de Ley del Servicio Eléctrico que abre la inversión privada

CARACAS. - Mientras en Venezuela se profundiza la crisis eléctrica, la Asamblea Naciona l, con mayoría chavista, aplazó otra vez este martes el debate definitivo de la reforma de la Ley del Servicio Eléctrico , con la cual se busca abrir las inversiones privadas en este sector y acabar con los constantes apagones agudizados en los últimos años.

El aplazamiento de la discusión en el parlamento, que preside el chavista Jorge Rodríguez, fue solicitada por el diputado chavista Pedro Carreño, quien consideró que el Legislativo ya había avanzado de "manera fecunda" en la discusión de algunos de los más de 20 artículos a reformar. Y fue aprobada.

ECONOMÍA Venezuela reporta un crecimiento de 8,5 % en su producción petrolera, afirma Delcy Rodríguez

Se espera que la discusión continúe en una próxima sesión, según se informó.

Servicio eléctrico en espera

El texto de la ley en discusión busca que el servicio eléctrico funcione en todo el territorio nacional, mediante "intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización", según una lectura que se hizo en el Parlamento durante una sesión ordinaria.

Además, promete "contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad".

También "asegurar el desarrollo integral de la nación garantizando la energía eléctrica requerida para impulsar las actividades socioecónomicas" y "favorecer la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas".

Crisis eléctrica en Venezuela

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado y provocado protestas ciudadanas en distintas ciudades del país.

Expertos aseguran la crisis eléctrica se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, pero el régimen la atribuye al fenómeno climático de El Niño y supuestos sabotajes, como a las sanciones que EEUU ha ido suspendiendo.

La jefa encargada del país, Delcy Rodríguez, dijo hace una semana que "pronto" llegará el alivio a la crisis, tras criticar las protestas que han cerrado vías, en medio de un velado inicio de campaña electoral hacia las elecciones de 2027.

FUENTE: Con información de EFE