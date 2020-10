Asamblea Nacional cubana aprueba leyes para promover "eficacia"

Con la presencia de Raúl Castro, que no intervino, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro Manuel Marrero, esta reunión es la primera de la Asamblea Nacional desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus en la Isla.

El canciller del régimen Bruno Rodríguez Parrilla, quien presentó la primera disposición, dijo que de 38 artículos y disposiciones, 24 fueron modificados, además de dos títulos de capítulos, una sección y dos párrafos de la fundamentación del proyecto, especificó, según el reporte del sitio oficial Cubadebate.

"Esta ley contribuirá a fortalecer la unidad, coherencia, planificación y eficacia en la participación de los organismos, entidades y directivos del ministerio", según el canciller del régimen al comentar la legislación que cubre el funcionamiento de las embajadas y consulados de La Habana.

La Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros contiene por su parte el procedimiento reglamentario de este órgano; la funcionalidad del primer ministro y los ministros; la facultad para promover reformas a la Constitución y las relaciones del Consejo de Ministros con los órganos, organismos y entidades del Estado y con la población.

"La aprobación de esta ley marca un paso importante en el funcionamiento del Consejo de Ministros como máximo órgano administrativo y ejecutivo", subrayó Elba Martínez Amador, jefa del Grupo de Asesoría Jurídica del Consejo de Ministros, al presentar el texto que promueve la sexagenaria dictadura cubana.

También aprobada por unanimidad, la Ley de Revocación de los Elegidos a los Órganos del Poder Popular establece los procedimientos de revocación de delegados a las asambleas municipales, presidentes y vicepresidentes de los consejos populares; presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales, gobernadores y vicegobernadores; diputados, presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional; miembros del Consejo de Estado, y presidente y vicepresidente de la República.

El jefe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, José Luis Toledo Santander, destacó que según el texto, para revocar a un diputado que desempeñe la máxima dirección de los órganos del Estado y del régimen y de los miembros del Consejo de Estado se requiere un acuerdo previo adoptado por la ANPP.

A partir de las sugerencias hechas a esa disposición, se le añadieron tres artículos e introdujeron otros cambios, sobre los que Toledo Santander no abundó en su intervención.

Por su parte, la Ley del presidente y vicepresidente de la República quedó también aprobada. Esta sistematiza las atribuciones de la máxima autoridad civil y consta de 18 capítulos, 130 artículos.

Entre los aspectos novedosos de la legislación está la rendición de cuenta del presidente ante la ANPP.

Durante la semana, los diputados dijeron haber evaluado "propuestas del pueblo", entre ellas la "posibilidad de reelección indefinida del presidente de la República", según recogieron reportes de la prensa oficial.

No obstante, no hubo precisiones al presentar el texto final sobre si tales cambios fueron o no introducidos.

Las disposiciones aprobadas son parte de una serie de textos legales que la ANPP debe votar en los próximos años, como parte del "cronograma legislativo" aprobado en diciembre de 2019 y que abarca 39 leyes y 31 decretos-leyes, para un total de 70 disposiciones normativas que deberían ser aprobadas hasta 2022.