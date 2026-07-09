viernes 10  de  julio 2026
TRAGEDIA

Cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela se eleva a 3.889

Los terremotos impactaron especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados y 190 sufrieron colapso total

La fotografía muestra un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso este lunes, en Catia La Mar, Venezuela.

La fotografía muestra un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso este lunes, en Catia La Mar, Venezuela.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El balance por los dos terremotos que sacudieron Venezuela, el 24 de junio, subió a al menos 3.889 muertos, de acuerdo con un parte oficial del gobierno interino difundido este jueves.

Según el reporte hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hasta ahora se mantiene el número de heridos en casi 17.000. Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron, además, 17.907 personas sin viviendas.

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El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

Maquinaria pesada deja nubes de polvo al remover escombros de edificios colapsados en La Guaira, en muchos casos ante la negativa de familiares que aún esperan recuperar cuerpos de sus seres queridos.

En el sector Caraballeda, un grupo de personas discutía a gritos sobre el uso de las retroexcavadoras y les pidieron detenerse para que los rescatistas voluntarios pudieran continuar sus labores.

"Cada quien está peleando porque unos quieren continuar con las labores de búsqueda y otros quieren meter las máquinas" entre los destrozos, dijo Xiomara Inojosa, de 42 años.

Su sobrino, que mañana cumpliría 13 años, y el papá del menor, de 42, aún permanecen bajo los escombros de un edificio de interés social que cayó sobre unas residencias privadas, de donde un hombre intenta hallar a sus familiares con maquinaria pesada que contrató.

"Hay el peligro de que con el movimiento de las máquinas, las lozas les caigan encima" a los rescatistas dentro de la estructura colapsada, indicó Inojosa.

La discusión se zanja cuando finalmente permiten que las máquinas recojan los escombros que han sacado para abrir camino. Son disputas que se repiten en otras edificaciones colapsadas a lo largo de la costa dos semanas después de los sismos.

Liberación de recursos

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Kozack.

FUENTE: Con información de AFP

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