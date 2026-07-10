Nueva fase crítica se inicia en Venezuela tras los terremotos, advierten expertos

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, aborda la tragedia en Venezuela desde Washington

WASHINGTON. - A 15 días de los sismos dobles e intensos que devastaron zonas del norte de Venezuela , la Organización Panamericana de la Salud ( OPS ) advirtió que la emergencia está “lejos de haber terminado” y se inicia “una nueva fase crítica ” para la asistencia huamnitaria.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, abordó en una rueda de prensa la situación del país suramericano y el estado de la numerosa población sobreviviente y sin hogar que recibe atención en cientos de refugios, principalmente en La Guaira y Caracas, la capital.

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"La emergencia sanitaria está lejos de haber terminado", afirmó

Destacó que los mayores riesgos, tras una catástrofe de esta magnitud, están relacionados generalmente con las interrupciones de los servicios de salud, el hacinamiento, el acceso al agua potable o la vacunación.

Hizo énfasis en la necesidad de adoptar medidas contra enfermedades respiratorias y de piel, especialmente, que suelen aparecer en personas en hacinamiento.

Este jueves, la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el servicio eléctrico se había podido recuperar en un 96 % lo que quiere decir que hay zonas que carecen aún de electricidad.

OPS, nueva fase de emergencia

Barbosa informó que la OPS ha movilizado hasta el momento unos 9 millones de dólares de los 24 millones de dólares que se necesita recaudar para la atender la emergencia y alertó que "la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana".

En los 9 millones de dólares están incluidos los recursos del fondo de desastres de la propia OPS; 2,5 millones de dólares del Fondo de Emergencias de la OMS; contribuciones de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la Unión Europea y de Naciones Unidas -esta última por unos 3 millones de dólares aún pendientes de confirmación-, además de compromisos de Canadá por 2 millones y de España por 1,5 millones, según detalló.

"Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales", resaltó el director de Emergencias de la organización, Ciro Ugarte.

Respuesta en Venezuela

Actualmente, dos equipos médicos de emergencia internacionales operan en el país, mientras la organización ha enviado seis toneladas métricas de insumos médicos de emergencia desde su reserva estratégica en Panamá.

"La respuesta se ha concentrado en tres prioridades inmediatas: salvar vidas, mantener la continuidad de los servicios esenciales de salud y prevenir riesgos adicionales para la salud en las próximas semanas", señaló Barbosa.

La salud mental figura también entre las prioridades de la respuesta humanitaria debido al impacto emocional que dejó la catástrofe.

Según el más reciente balance oficial de este jueves, las personas fallecidas aumentaron a 3.889, en tantos que la de heridos se mantuvo en 16.740.

Mientras, continúan con más lentitud los trabajos de rescate y de recuperación principalmente en La Guaira, la zona costera de Venezuela más asolada tras los terremotos, donde muchos los sobrevivientes en los refugios presentan problemas de salud física y mental.

FUENTE: Con información de EFE