miércoles 8  de  julio 2026
POLÍTICA

EEUU destina más de $386 millones en ayuda tras los terremotos en Venezuela

La administración de Donald Trump aseguró que continúa coordinando la entrega de asistencia mientras avanza la recuperación de las zonas afectadas

Soldados de la Marina de Estados Unidos entregan ayuda en el puerto de La Guaira, Venezuela.

Soldados de la Marina de Estados Unidos entregan ayuda en el puerto de La Guaira, Venezuela.

@Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- Estados Unidos ha destinado hasta el momento 386 millones de dólares en asistencia humanitaria para atender a los afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, informó este miércoles el Departamento de Estado.

La ayuda estadounidense comprende atención médica de emergencia, distribución de alimentos, agua potable, servicios de saneamiento, refugios temporales, artículos de primera necesidad, protección para la población afectada y apoyo logístico, canalizados a través de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otras.

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Puente aéreo desde Miami

La administración del presidente Donald Trump informó que ha entregado más de 400 toneladas métricas de suministros de emergencia, entre ellos kits de higiene, materiales para refugios temporales, lonas, recipientes para almacenamiento de agua y utensilios de cocina, con los que estima haber beneficiado a unas 70.000 personas.

Como parte de la respuesta humanitaria, Washington puso en marcha un puente aéreo entre Estados Unidos y Venezuela, coordinado por el Departamento de Estado, la organización Airlink y la empresa Amazon. El operativo permite el traslado semanal de ayuda desde Miami hasta el aeropuerto internacional de Maiquetía, sin costo para las organizaciones humanitarias que participan en la operación.

Equipos de rescate

La respuesta de Estados Unidos también incluyó el despliegue de equipos especializados en búsqueda y rescate urbano. Según el Departamento de Estado, más de 2.400 rescatistas, integrados en 60 equipos internacionales de 29 países, junto con cerca de 200 perros especializados, participaron en las labores de localización y rescate de sobrevivientes tras los sismos.

Los equipos estadounidenses enviados desde los estados de Virginia, California y Florida concluyeron sus operaciones y regresaron a sus bases, aunque Washington informó que mantiene personal en Venezuela para continuar coordinando la distribución de la asistencia humanitaria.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio, han dejado hasta el momento 3.685 fallecidos y 16.740 heridos, de acuerdo con el balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas.

FUENTE: Con información de EFE

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