viernes 10  de  julio 2026
POLÍTICA

Edmundo González pide transparencia en la distribución de ayuda tras los dos terremotos en Venezuela

González respalda una iniciativa de monitoreo ciudadano y planteó mecanismos de fiscalización para la asistencia humanitaria tras los devastadores terremotos

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.

Captura de pantalla / video Edmundo González Urrutia
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.&nbsp;

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. 

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El líder opositor venezolano Edmundo González exigió este viernes transparencia en la distribución de la ayuda humanitaria destinada a los afectados por los terremotos del 24 de junio, que, según las cifras disponibles, han dejado cerca de 3,900 fallecidos en el país. Además, afirmó que "la propaganda no alimenta ni cura a nadie".

González informó que sostuvo una reunión con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, y expresó su respaldo a la plataforma Ruta de la Ayuda, creada para dar seguimiento al ingreso y la distribución de la asistencia humanitaria.

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"¿A quién llega la ayuda? ¿Cuánta ha entrado? ¿Cómo se distribuye?", cuestionó en un mensaje publicado en redes sociales.

El dirigente político sostiene que la transparencia "no es una solicitud, sino una obligación" y aseguró que la ayuda humanitaria solo cumple su propósito cuando su manejo puede ser verificado. "La propaganda no alimenta ni cura a nadie", precisó.

Control y auditoria

Asimismo, propuso la creación de una comisión permanente de contraloría, de carácter técnico, independiente e internacional, con participación de Naciones Unidas a través de sus mecanismos anticorrupción. También planteó que las compras, los contratos, los proveedores y los procesos de licitación relacionados con la ayuda sean de acceso público.

González afirmó que "las tragedias no pueden convertirse en un negocio, porque se trata de vidas humanas" y consideró que combatir el lavado de dinero requiere fiscales especializados en corrupción, auditorías periódicas y expertos independientes encargados de supervisar el destino de los fondos destinados a la emergencia.

FUENTE: Con información de Europa Press

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