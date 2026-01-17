Asdrúbal Aguiar advertía en 2018 que primero había que "quebrar" el narcoestado para avanzar a la democracia

MIAMI.— La negociación con estructuras criminales no solo resulta inviable, sino que compromete de raíz cualquier intento de transición democrática en Venezuela. Por ello, el jurista y académico Asdrúbal Aguiar , secretario general del Grupo IDEA, advertía en una entrevista concedida en 2018 que era primordial "quebrar la estructura criminal" que opera en el país caribeño para avanzar hacia una democracia.

Aguiar, exgobernador de Caracas, exministro de gobierno y expresidente encargado de Venezuela, afirmó en una entrevista concedida a Venezolanos por la Información (VPI) en 2018 que el país no evolucionó gradualmente hacia una dictadura, sino que fue reconfigurada deliberadamente como un narcoestado desde los primeros meses del gobierno de Hugo Chávez.

Según explicó, este punto de quiebre se produjo en agosto de 1999, cuando el entonces comandante Jesús Urdaneta Hernández, figura clave del chavismo inicial, renunció tras conocerse un pacto entre el gobierno naciente de Chávez y el narcoterrorismo colombiano, gestionado —según indicó— a través del entonces capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, quien sería su en dos oportunidades (24 de enero de 2002-6 de mayo de 2002 y 5 de enero de 2008-10 de septiembre de 2008).

“A partir de allí, Venezuela se transforma no progresivamente en una dictadura, sino en una suerte de narcoestado”, sostuvo Aguiar. Aseguró que esta realidad fue conocida por los servicios de inteligencia de la región y de Estados Unidos, pero fue subestimada por una lógica internacional que privilegió la negociación con actores criminales.

“Lo primero es salir de la estructura criminal”

El jurista cuestionó la idea de replicar esquemas de negociación basados en la impunidad, como los ensayados en otros países de la región, al advertir que no es posible pactar con una sociedad secuestrada por estructuras sin escrúpulos. A su juicio, este tipo de acuerdos no resuelve el problema de fondo y termina consolidando modelos incompatibles con el Estado de derecho.

Aguiar subrayó que ninguna transición democrática puede construirse mientras permanezca intacta la estructura criminal del poder. En este sentido, hace más de siete años planteó que cualquier transición deberá abordar dos ejes centrales: quebrar la estructura criminal del poder y avanzar hacia un proceso de reconstrucción democrática que permita cesar los odios históricos que han marcado al país.

“Lo primero es salir de la estructura criminal; después se construye la democracia”, afirmó, al tiempo que reconoció que no existe una fórmula única ni soluciones individuales.

El académico también alertó sobre el error de despreciar el papel de la comunidad internacional o de los actores políticos en el exilio. Recordó que en experiencias históricas bajo dictaduras militares, especialmente en el Cono Sur, la coordinación entre actores internos y externos fue determinante para viabilizar procesos de transición.

Sobre la justicia transicional, Aguiar planteó que existen precedentes históricos que permiten imaginar salidas distintas a la persecución indiscriminada, siempre que se produzca una ruptura real del sistema criminal.

Citó el caso posterior a la caída de Marcos Pérez Jiménez, cuando el dictador fue encarcelado, mientras otros actores enfrentaron procesos civiles sin recurrir al ostracismo ni a la prisión política.

Aguiar concluyó con un llamado a despersonalizar la política y superar los odios históricos, al advertir que las fracturas internas han sido recurrentemente fatales para los proyectos republicanos en Venezuela. “Nadie puede resolver esto solo ni erigirse en dueño de la verdad. La transición exige desprendimiento, unidad y la comprensión de que se trabaja por un pueblo que ha perdido sus libertades”, afirmó.

