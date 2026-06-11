Asesinan a tiros a periodista que había sido amenazado en el este de México

El asesinato del reportero Luis López Valdez, el 11 de junio de 2026, ocurrió en un municipio de Veracruz (México) que recientemente registró otros hechos de violencia contra integrantes del gremio periodístico

VERACRUZ.- Un periodista mexicano especializado en temas policiales fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves, informó el periódico Vanguardia del estado de Veracruz (este), donde trabajaba.

"Luis Ángel López Valdez fue asesinado durante la madrugada de este jueves en Poza Rica, luego de ser interceptado por hombres armados cuando circulaba" en una avenida, detalló el diario en una nota en su sitio de internet.

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El reportero ya había recibido amenazas por su trabajo y contaba con medidas de protección de las autoridades locales, informó el medio en sus redes sociales.

Las amenazas fueron denunciadas ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz y las autoridades locales le brindaron protección.

"Exigimos a la CEAPP justicia para el reportero de Vanguardia de Veracruz, para que su muerte no quede impune", reclamó el diario.

Según reportes del medio, ya se encuentra en contacto con la fiscalía y otras autoridades locales para colaborar en las investigaciones del crimen.

El asesinato de López Valdez ocurrió en un municipio que recientemente registró otros hechos de violencia contra integrantes del gremio periodístico. En enero fue asesinado Carlos Castro, director del portal digital Código Norte, dentro de un establecimiento de su familia en Poza Rica.

Riesgos en México

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), y cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde 1994.

Veracruz es considerado particularmente de alto riesgo para los periodistas.

Días atrás, dos sujetos derribaron la puerta de la vivienda de Roxana Guzmán, directora de un medio digital local. El secuestro quedó registrado en un video y hasta ahora se desconoce su paradero.

Según información del diario Milenio, cuatro hombres fueron presentados el 8 de junio ante un juez en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos como supuestos implicados en la desaparición de la periodista Guzmán.

FUENTE: Con información de AFP, Milenio, Infobae