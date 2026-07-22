miércoles 22  de  julio 2026
SUCESOS

Asesinan a balazos a un periodista en el sur de México

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), más de 150 comunicadores han sido asesinados

Cuerpo policial de México

Cuerpo policial de México

Europa Press
Asesinan a periodista en México (Imagen referencial)

Asesinan a periodista en México (Imagen referencial)

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO -- Un periodista del estado de Oaxaca, en el sur de México, conocido por sus posiciones críticas contra las autoridades locales, fue asesinado este miércoles a balazos cuando comía en un restaurante, informaron el gobierno y la fiscalía local.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue director de un canal de televisión local y tenía una columna política, fue ultimado por individuos armados que circulaban en una motocicleta en el municipio de San Pablo Etla, detalló una fuente de la fiscalía.

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Según un recuento de Reporteros sin Fronteras, es el séptimo periodista asesinado en México en 2026.

En su cuenta de la red social X, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio del comunicador, a quien describió como "un periodista crítico" de su gobierno, pero a quien se le respetaba su "derecho a cuestionar".

Investigación

La última publicación de Leyva Aguilar en su página de noticias de Facebook criticaba la organización del festival cultural de la Guelaguetza, uno de los más populares del país y en el que participan autoridades locales.

Jara aseguró que ha pedido a la fiscalía estatal que coordine la investigación de este crimen con autoridades federales encargadas de los delitos contra la libertad de expresión.

Según la policía local, una mujer resultó herida en el ataque, que ocurrió cuando el periodista desayunaba en una fonda de San Pablo Etla, a unos 14 kilómetros de la capital de Oaxaca.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cuenta más de 150 comunicadores asesinados desde el año 2000.

FUENTE: Con información de AFP

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