La policía investiga la escena del crimen en la Ciudad de México.

La Policía Federal Preventiva (PFP) escoltan al narcotraficante Rafael Caro Quintero, en el penal de Puente Grande en Guadalajara, Estado de Jalisco, México, el 29 de enero de 2005.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno del estado mexicano de Puebla confirmó este domingo el asesinato a balazos de un familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero y de su escolta. El ataque ocurrió la tarde del 21 de noviembre en la localidad de Santa Clara Ocoyucan.

"Hubo un atentado (...) El personaje más reconocido fue un familiar de Caro Quintero; junto con él cayó el escolta, un militar retirado", informó el secretario de Gobernación estatal, José Samuel Aguilar Pala, al ser consultado por medios locales.

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El funcionario no reveló la identidad del familiar de Caro Quintero. Sin embargo, medios mexicanos señalaron que presuntamente se trata de su sobrino, Juan Pablo Quintero Navidad, y de Paulino Ortiz Félix Teodoro, quien trabajaba como su escolta.

Autoridades federales participan en la investigación

Aguilar Pala aseguró que el Gobierno estatal colabora con las autoridades federales, que desde el sábado atienden el caso junto con representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN).

También explicó que la zona donde ocurrió el doble homicidio permanece acordonada mientras avanzan las investigaciones.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó, mediante un comunicado, la muerte de dos hombres identificados como Juan Pablo y Paulino, tras una agresión con arma de fuego registrada el 21 de noviembre en el citado fraccionamiento.

"De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad pública de Santa Clara Ocoyucan acudieron al lugar tras recibir una alerta por detonaciones de armas de fuego", indicó la dependencia.

Al llegar, los agentes encontraron a dos hombres con heridas de bala y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales.

La fiscalía informó que inició las diligencias ministeriales y periciales para establecer cómo ocurrió la agresión, recabar indicios e identificar a los responsables.

El vínculo con el fundador del Cártel de Guadalajara

El doble homicidio cobra relevancia por el parentesco de una de las víctimas con Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, quien enfrenta en Estados Unidos varios cargos por narcotráfico y conspiración en el secuestro, tortura y asesinato, en 1985, del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique "Kiki" Camarena.

El caso de Camarena marcó uno de los episodios más graves en la historia de la lucha contra el narcotráfico entre México y Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE