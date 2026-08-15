sábado 15  de  agosto 2026
SISMO

Aumenta a 294 el número de fallecidos y a 320 los desaparecidos por terremoto en Colombia

Muere mujer rescatada tras haber permanecido 36 horas en escombros. Congreso crea comisión que pondrá la lupa sobre recursos para atender emergencia

Afectados por el terremoto de Colombia del pasado lunes (EFE)

Afectados por el terremoto de Colombia del pasado lunes (EFE)

BOGOTÁ. El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 294, seis más que en el último balance del viernes, mientras que el de desaparecidos volvió a subir hasta 320, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este sábado.

Balance

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EMERGENCIA

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Muertos: 294

Heridos: 3.935

Desaparecidos: 320

Rescatados: 353

Familias afectadas: 54.008

Viviendas destruidas: entre 12.504 y 14.493

Viviendas con daños: 81.506

Edificios colapsados: 66

Los daños alcanzan, además, a 241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios, así como a 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El balance también registra 188 animales rescatados y 578 afectados por el terremoto, que fue de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

256 réplicas

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo y afectó además a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se ubicó el epicentro, en el municipio de San José del Palmar.

Según el SGC, hasta la noche del viernes se habían producido 256 réplicas del temblor, 17 de ellas con magnitud mayor a 3,0 y dos superiores a 4,0.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, viajará este sábado a algunos de los municipios del norte de Valle del Cauca y de Risaralda que resultaron más afectados.

Muere mujer rescatada tras 36 horas en escombros

Daniela Largo, una de las personas rescatadas con vida tras permanecer unas 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en la ciudad de Pereira por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, falleció este sábado después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos.

La mujer, de 32 años de edad, fue localizada la noche del martes 11 de agosto y los equipos de emergencia trabajaron durante unas diez horas para abrirse paso hasta ella, atravesando cuatro placas de hormigón y excavando un túnel por la parte inferior de un edificio colapsado con el fin de sacarla con vida.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, había informado que Largo permanecía en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge con pronóstico reservado.

Según confirmó a Noticias Caracol su padre, Julio Largo, Daniela falleció después de sufrir varias complicaciones médicas, entre ellas una parada cardíaca que requirió maniobras de reanimación durante unos 17 minutos y una infección en uno de sus brazos, que había quedado atrapado entre los escombros.

La mujer deja un hijo de 12 años y su cuerpo será trasladado al vecino departamento de Caldas, de donde procede su familia, para el sepelio.

Su rescate había sido uno de los momentos de esperanza de las labores de búsqueda en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

Congreso crea comisión

El Congreso de Colombia creó una comisión bicameral que vigilará los recursos para atender la emergencia del terremoto en lo que concierne a la ejecución de los recursos públicos comprometidos para las operaciones de rescate, atención a las comunidades y la reconstrucción de ciudades y municipios afectados.

La instancia la integran más de 30 parlamentarios; la mayoría es del Centro Democrático, del Pacto Histórico y del Partido Liberal.

FUENTE: Con información de EFE/Cambio

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