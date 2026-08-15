sábado 15  de  agosto 2026
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

El terremoto deja daños a bienes de interés cultural en Colombia

Entre los bienes que sufrieron daños están los centros históricos, antiguos o culturales de los municipios de Jardín, Jericó, Abejorral y Santa Fe de Antioquia, según el Ministerio de Cultura

Fotografía cedida por el Ministerio de Cultura de Colombia que muestra los daños del centro histórico de Jardín tras el terremoto de magnitud 7,4.

Fotografía cedida por el Ministerio de Cultura de Colombia que muestra los daños del centro histórico de Jardín tras el terremoto de magnitud 7,4.

EFE

BOGOTÁ.- El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia causó daños a 40 bienes de interés cultural en siete departamentos del país, informó este el Ministerio de Cultura.

Los bienes culturales que sufrieron algún daño están situados en Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Caldas y Quindío, que fueron los departamentos más golpeados por el sismo, y en Antioquia y Cauca, explicó la nueva ministra de Cultura, Paola Holguín.

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Según la funcionaria, de los 40 bienes, 22 sufrieron lo que llamó "afectación alta", en la que los daños son superiores al 55 % de la estructura; 13 de magnitud media (32,5 %) y cinco de magnitud baja (12,5 %).

"Esta información se ha logrado recabar gracias a los esfuerzos de fuentes oficiales, las secretarías de Cultura, las gobernaciones, entidades territoriales para la gestión del riesgo, redes de apoyo técnico y misiones del propio Ministerio", dijo Holguín.

Entre los bienes que sufrieron daños están los centros históricos, antiguos o culturales de los municipios de Jardín, Jericó, Abejorral y Santa Fe de Antioquia, todos en el departamento del mismo nombre; Popayán (Cauca); Manizales, Aguadas y Salamina (Caldas), y Cali, Buga, Cartago y El Cerrito (Valle del Cauca).

"El informe también tiene en cuenta infraestructura asociada al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco y Patrimonio Cultural de la Nación, que abarca áreas en 51 municipios y hoy enfrenta una crisis tras el terremoto", agregó el Ministerio.

Según la información, el desastre dejó "daños graves en más del 60 % de los centros urbanos, colapsos de viviendas, vías bloqueadas y cortes de servicios básicos en el sector rural, con destrozos de hasta el 80 % en los lugares más cercanos al epicentro", como Sevilla, El Cairo y El Águila, localidades de Valle del Cauca.

El potente terremoto deja hasta la fecha al menos 288 personas muertas, 202 desaparecidas y 4.018 heridas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, dejó además 102.262 personas damnificadas, pertenecientes a 45.523 familias, y 12.828 viviendas destruidas.

FUENTE: EFE

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