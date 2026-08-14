Iniciativa de jóvenes coordina esfuerzos en Pereira tras terremoto en Colombia

Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida

MIAMI.- En medio de la emergencia que atraviesa Pereira luego del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, continúan las labores en territorio, con una de las principales necesidades de la ciudad siendo lograr que la solidaridad que está llegando desde diferentes lugares del país se traduzca en recursos útiles.

Por esta razón, puestos por Pereira , iniciativa civil privada conformada por jóvenes líderes de diferentes sectores y profesiones de la ciudad, se encuentra trabajando en territorio y articulando esfuerzos con actores locales, empresas, profesionales y organizaciones para responder a las necesidades que deja la emergencia.

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Tras conversaciones con la Alcaldía y equipos involucrados en la atención de la situación, la iniciativa identificó una serie de requerimientos prioritarios para las próximas horas y días.

Actualmente se necesitan torres de iluminación o luminarias, plantas eléctricas sin combustible, linternas de cabeza con pilas y repuestos, cascos, botas y alimentos no perecederos que permitan sostener tanto las labores inmediatas como la atención durante las próximas semanas.

Más allá del voluntariado

Uno de los llamados más importantes es no desplazarse hacia Pereira de manera independiente con la intención de prestar ayuda.

La llegada de personas desde diferentes regiones del país está generando presión adicional sobre una ciudad que actualmente debe concentrar sus capacidades en los protocolos de emergencia, la atención de las personas afectadas y la coordinación logística. En este momento, la necesidad profesional específica está concentrada en patólogos estructurales e ingenieros estructurales con experiencia en evaluación de edificaciones.

Su participación resulta especialmente importante para determinar las condiciones de inmuebles que todavía no han podido ser revisados y reducir el riesgo de que las personas ingresen nuevamente a estructuras potencialmente comprometidas. Necesidades cambiantes

Necesidades cambiantes

La iniciativa advierte además que la situación evoluciona constantemente. Los elementos requeridos hoy podrían no ser los mismos dentro de 48 horas.

Por esta razón, antes de movilizar recursos o realizar donaciones, la recomendación es consultar las actualizaciones publicadas por Puestos por Pereira, donde se informarán las necesidades determinadas junto con los equipos que trabajan directamente en territorio.

Esto permitirá evitar la acumulación de elementos que ya estén cubiertos y dirigir los esfuerzos hacia nuevas prioridades conforme avance la emergencia.

Explican que el llamado nacional no termina con la atención de los próximos días. Las consecuencias de la emergencia continuarán durante semanas y posiblemente meses, cuando la atención mediática haya disminuido pero muchas familias todavía estén enfrentando sus efectos.

Por eso, además de responder a las necesidades inmediatas, Puestos por Pereira busca construir una red de apoyo capaz de mantenerse en el tiempo y acompañar las diferentes etapas que vendrán para la ciudad.