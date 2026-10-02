viernes 2  de  octubre 2026
SEGURIDAD

EEUU detiene a venezolano señalado de encabezar red financiera del Tren de Aragua

El venezolano Aníbal Canelón enfrenta cuatro cargos en EEUU: fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C. El Departamento de Justicia celebró la conferencia de prensa para discutir los recientes avances en la investigación del departamento sobre la banda Tren de Aragua

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C. El Departamento de Justicia celebró la conferencia de prensa para discutir los recientes avances en la investigación del departamento sobre la banda Tren de Aragua

AFP
Por Julián Varela

LOS ÁNGELES.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la captura del venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre, acusado de liderar una supuesta red financiera vinculada con la organización venezolana Tren de Aragua. Figuraba en la lista de los "10 fugitivos más buscados" del FBI.

El hombre enfrenta cuatro cargos relacionados con fraude bancario, lavado de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas. Fue acusado formalmente por un gran jurado federal en el estado de Nebraska, este viernes. Allí se declaró inocente.

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Canelón Aguirre, de 50 años y conocido bajo el alias de "Prometeo", permanecerá detenido mientras se lleva a juicio, según dictaminó el juez federal Michael D. Nelson.

De acuerdo con la acusación, Canelón Aguirre es el desarrollador de "Ploutus", un programa maligno con el que realizaban ataques a cajeros automáticos para obtener dinero en efectivo y utilizar los fondos obtenidos para blanquear efectivo y transferirlo al Tren de Aragua.

El programa incluía archivos con medidas antianálisis destinadas a obstaculizar el examen forense; concretamente, herramientas de protección de software.

"Ploutus" también contenía archivos cuya función era suprimir el propio programa del sistema para ocultar su presencia, crear una impresión falsa, inducir a error o engañar a los empleados de la institución financiera para evitar que descubrieran su instalación en el cajero.

Redes del narcoterrorismo

El fiscal de EEUU, Todd Blanche, calificó en un escrito como un gran éxito el arresto de Aníbal Canelón Aguirre. A su vez, advirtió que la Justicia estadounidense seguirá trabajando para desmantelar redes de financiación del narcoterrorismo.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el miércoles la imposición de sanciones contra nueve personas y una empresa por su presunta participación en una red de fraude utilizada para financiar al Tren de Aragua, organización criminal que Washington considera terrorista. Dentro de los sancionados se encuentra Canelón Aguirre.

Ese paquete de sanciones también incluyó a Juan Gabriel Rivas, alias "Juancho", quien fue señalado por el Tesoro como "un líder de alto rango del Tren de Aragua que opera desde varios países de Sudamérica y dirige operaciones que incluyen la extracción de oro, la exportación de estupefacientes y delitos violentos".

FUENTE: Con información de EFE

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