La red oculta de apoyo de Cuba: La guerra contra Estados Unidos

El mundo conoce todo sobre los proxies de Irán: Hezbolá, los hutíes, Hamás y otros grupos que llevan a cabo terrorismo y otras operaciones militares en todo el Medio Oriente para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Pero hay menos conciencia de una red de proxies aún más vasta y sofisticada manejada por el aliado de Irán y posible mentor, que se encuentra mucho más cerca de las costas de Estados Unidos.

Cuba ha operado grupos terroristas, ejércitos guerrilleros, así como movimientos socialistas radicales, sindicatos, partidos políticos, operaciones de tráfico de drogas, espías de alto nivel integrados en gobiernos occidentales y otros instrumentos subversivos desde antes de la revolución islámica de Irán, a una escala que desafía la imaginación.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó recientemente un informe de tamaño libro, “Cuba: Capital del Comunismo del Siglo XXI”, que ofrece una evaluación profunda y largamente esperada de la amenaza subversiva que representa el régimen en La Habana, que, según el informe, es “distintiva” de la que presentan otros rivales de EEUU.

El control geopolítico del “extranjero cercano” en Europa del Este y Asia es la preocupación principal de Rusia y China. Irán quiere subyugar al mundo bajo su culto islámico extremo, incinerar a Israel y convertirse en la potencia dominante en Medio Oriente, con la destrucción y marginalización de Estados Unidos como un objetivo necesario pero secundario.

Cuba tiene un objetivo principal según el Departamento de Estado: la destrucción de la democracia estadounidense y la erosión de su tejido social para que nunca se recupere y pierda permanentemente el control del Hemisferio Occidental. China ha ampliado y mejorado recientemente una red de bases de inteligencia electrónica en Cuba, mientras que Rusia está negociando transferencias de tecnología militar con Brasil.

El informe del Departamento de Estado se centra en la penetración de Cuba en Estados Unidos, la cual podría estar alcanzando nuevos niveles con el activismo cada vez más eficiente de las redes comunistas, cuyos componentes principales, tales como los Socialistas Democráticos de América, parecen encaminados a ganar escaños en el Congreso. La formación de un núcleo tipo bolchevique dentro del Partido Demócrata, influenciado por Cuba, que podría ejercer cierto grado de control político sobre el gobierno e intentar destituir a Trump, ya no es una pesadilla descabellada, sino una realidad que se aproxima.

El informe se extiende considerablemente y explica cómo Cuba penetró Estados Unidos a través de múltiples canales. Estos abarcan desde el cultivo e indoctrinamiento a largo plazo de los extremistas de izquierda estadounidenses hasta el entrenamiento terrorista. Cuba también persiguió la captura de élites mediante programas de intercambio formales con Harvard y otras importantes universidades de EEUU. Allí, defender el régimen totalitario y en bancarrota de Cuba se ha vuelto parte del plan de estudios.

Se adentra en la explotación cuidadosamente estudiada por Cuba de las divisiones raciales de Estados Unidos y su papel de liderazgo en la creación del movimiento Black Panther en los años 60, que recientemente se ha transformado en BLM (Black Lives Matter) para fomentar la violencia y la desestabilización. Hay señales de un interés creciente de Cuba en el activismo LGBTQ, indicadas por las visitas recientes a La Habana por líderes de Code Pink.

La red subversiva de Cuba es multicapa y estructurada, combinando operaciones terroristas y paramilitares con propaganda bien disfrazada difundida a través de conexiones mediáticas de larga duración con el establishment, influencers y espías infiltrados en altos niveles del gobierno y las corporaciones de EEUU. El informe afirma que los agentes cubanos permanecen dentro del aparato de la política exterior y de seguridad de EEUU, después de los arrestos de infiltrados de alto rango en el Departamento de Estado, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional, cuyos casos se describen con gran detalle.

La KGB soviética compró toneladas de armamento estadounidense abandonado en Vietnam del Sur que cayó en manos del NVA, enviándolo todo a Cuba junto con instructores norvietnamitas para los campamentos guerrilleros de Castro. Decenas de miles de rifles M-16, ametralladoras M-60, lanzagranadas M-79, cohetes antitanque TOW, morteros de 60 mm y otras armas ligeras de infantería fueron distribuidos a fuerzas insurgentes y grupos terroristas que estaban siendo entrenados para liderar insurrecciones.

El origen estadounidense de las armas permitió a Cuba una “negación plausible” cuando los Macheteros puertorriqueños rafaguearon a un autobús lleno de marineros estadounidenses con fuego automático de M-16 o cuando el Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno (MIR) intentó asesinar al presidente Augusto Pinochet. La operación para descabezar la junta de derecha que gobernaba Chile en ese momento fracasó, cuenta uno de los guardaespaldas heridos en la salvaje emboscada a The American Spectator, porque los cubanos habían entrenado al MIR con RPG-7 antitanque rusos cuyos medidores de distancia diferían de los TOW estadounidenses y los M-79 contrabandeados a Chile para el ataque, que fallaron al sobrepasar la limusina de Pinochet.

La mayor parte del arsenal de armas estadounidenses de Cuba se destinó a armar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, que contaba con 5.000 miembros y estaba listo para tomar el poder cuando el presidente Reagan envió ayuda militar crítica al ejército asediado del país al asumir el cargo. El presidente saliente, Jimmy Carter, la había retenido. Los demócratas en el Congreso todavía lograron imponer condiciones estrictas sobre la ayuda, limitando la misión militar de EEUU a 55 “instructores”, compuestos principalmente por Boinas Verdes del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales del ejército, comandado por el coronel Kevin Higgins, cuyo éxito de último momento en cambiar el rumbo de la batalla en El Salvador, bajo las fuertes restricciones impuestas a la operación por su propio gobierno, es un capítulo poco reconocido en la historia militar de EEUU.

Los grupos de fachada del FMLN, que parecían surgir de la nada en Estados Unidos, organizaron violentas protestas, talleres y una variedad de tácticas de lobby inspiradas en el movimiento contra la guerra de Vietnam de los años 60 y 70 para presionar a los miembros del Congreso a recortar la ayuda a El Salvador. Resaltaban abusos de los derechos humanos, muchos inventados, en una lucha feroz con el ejército proxy de Cuba.

Los medios hicieron lo de siempre, romantizar a los guerrilleros comunistas de El Salvador con el tono de “Robin Hood del Caribe” que dio el New York Times cuando Herbert Matthews entrevistó a Castro mientras enrollaba sus propios puros en la Sierra Maestra. Recuerdo haber leído algún relato de tono bíblico, ya sea en el NYT o en el Washington Post, sobre el nacimiento de un “Hombre Nuevo” salvadoreño de una mujer embarazada del FMLN que avanzaba por la selva con sus compañeros armados con rifles.

Las líneas de suministro cubanas desde las bases de Nicaragua rara vez, si acaso, se mencionaban o se desmentían por falta de "pruebas". Esta fue la razón por la cual la administración Reagan tuvo que crear una oficina especial para presentar las pruebas al público, lo que implicó la desclasificación de informes de inteligencia, que encontró resistencia dentro de la burocracia de EEUU.

La Organización Comunista del 19 de mayo, un grupo terrorista entrenado en Cuba compuesto por una célula de lesbianas americanas radicalizadas que fueron a Cuba con la Brigada Venceremos durante la década de 1970, hizo estallar una serie de bombas en Washington, D.C., en "solidaridad" con el FMLN. Una fue colocada en la antesala del Senado en el Capitolio. La M19CO organizó la fuga de un líder del Ejército de Liberación Negra acusado de asesinar a un agente de policía estatal de Nueva Jersey, quien fue llevado a un lugar seguro en Cuba.

Mientras los grupos de fachada del FMLN administrados por Cuba sacudían Washington, los Boinas Verdes en tierra en El Salvador sentían las réplicas. Tenían restricciones para participar en operaciones de combate o incluso para llevar rifles mientras ayudaban a las brigadas salvadoreñas que estaban entrenando, con el fin de operar desde bases fortificadas avanzadas para llevar la lucha al territorio del FMLN.

La base de El Paraíso, ubicada en una sección bien camuflada de una cadena montañosa, estaba interceptando canales críticos de suministro guerrillero desde Nicaragua. Los Boinas Verdes necesitaban operar allí, gestionando el mando y control y las comunicaciones de tierra a aire con helicópteros Huey de la era de Vietnam suministrados por EEUU y algunas aeronaves rotatorias armadas donadas a El Salvador.

El FMLN necesitaba coordenadas exactas y un reconocimiento cercano y interno de la base para llevar a cabo un ataque sorpresa exitoso. Carecían del apoyo necesario por parte del campesinado local para espiar de manera confiable la instalación. Así que la Dirección General de Inteligencia (DGI) de Cuba recurrió a su principal analista para América Latina en la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU, Ana Belén Montes, que había sido su espía de confianza durante años por un amor secreto a la “Revolución” de Castro. Ella visitó la base.

Su información permitió al FMLN lanzar un gran asalto con cientos de guerrilleros cubiertos por fuego preciso de mortero sobre el cuartel principal, rompiendo los puntos de acceso más vulnerables y dirigiéndose directamente al búnker de mando, donde mataron al sargento de las Fuerzas Especiales de EE. UU. Gregory Fronius. Finalmente, recibió de manera póstuma una Estrella de Plata por su valor, que inicialmente le fue negada porque oficialmente no se le permitía participar en combate.

Tomó 16 años descubrir a Montes, ya que era una agente no remunerada motivada ideológicamente, sin rastro de dinero, reclutada por la DGI recién salida de la universidad antes de entrar en la DIA. Finalmente fue atrapada con las manos en la masa días después del 11 de septiembre mientras llamaba a sus manejadores de la DGI en la misión de Cuba ante la ONU en Nueva York desde un teléfono público para pasar información sobre operaciones planeadas de EEUU en Afganistán, que Cuba podía transmitir a los talibanes, según el Departamento de Estado.

Los cubanos operaban en tres niveles para contrarrestar la intervención de EEUU en El Salvador. (1) Proxies armados en secreto luchando en El Salvador; (2) Quinta columna en EEUU interfiriendo con los esfuerzos para contrarrestar la amenaza; (3) Agentes encubiertos facilitando inteligencia estratégica para ataques quirúrgicos.

A pesar de las crecientes presiones económicas de EEUU sobre La Habana, que han resultado en escasez crónica de combustible y parálisis de su industria turística, las redes subversivas, paramilitares y de espionaje cubanas siguen operativas, aunque parcialmente reconfiguradas. Aunque la economía está en quiebra, la DGI y otras entidades de inteligencia tienen sus propios canales de dinero oscuro, incluido el tráfico de drogas a través de conexiones de larga data con grupos guerrilleros colombianos que siguen muy activos, amenazando actualmente con una "ofensiva" contra el recientemente electo presidente proestadounidense Abelardo de la Espriella.

Según un libro reciente del narcotraficante colombiano Carlos Lehder Rivas, Cuba ha estado recibiendo dinero de cárteles de drogas desde la década de 1980, cuando Rivas se reunió personalmente con Raúl Castro, quien entonces era ministro de Defensa. La familia Castro ha acumulado una fortuna privada de 15 mil millones de dólares a través de su empresa registrada en Panamá, GAESA, que prácticamente posee la economía cubana. Gran parte del dinero se gestiona en secreto desde cuentas bancarias en Qatar, según fuentes del Departamento de Estado.

Aunque las fuerzas especiales de EEUU sacaron a Nicolás Maduro, el presidente impuesto por Cuba en Venezuela y jefe del cártel, el régimen sigue teniendo aliados poderosos en todo el hemisferio. El presidente socialista de Brasil, Lula da Silva, ha estado cerca de La Habana desde que se reunió personalmente con Fidel Castro en Nicaragua en 1979, cuando era un joven activista laboral participando en las celebraciones de la toma sandinista. Según el libro reciente de Peter Schweizer, *The Invisible Coup*, Castro elaboró planes para desestabilizar a Estados Unidos mediante la migración masiva y el tráfico de drogas. Lo hizo en reuniones en Managua con su protegido nicaragüense, el dictador Daniel Ortega, Lula y otros líderes de izquierda de toda América Latina. Muchos de esos líderes después formaron el Foro de São Paulo, pro-La Habana. El grupo funciona como una red de apoyo transnacional para los regímenes de izquierda y supuestamente se financia con dinero de drogas lavado.

Lula puede depender de la manipulación electrónica de votos para asegurar un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones programadas para octubre. Esto reflejaría métodos supuestamente utilizados por el régimen de Maduro en Venezuela. Según la CIA, un equipo de ingenieros capacitados en la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba operó máquinas de votación programadas para alterar los conteos de votos. La universidad se encuentra cerca de una base de espionaje china en Lourdes. El gobierno de Lula también ha negado visas a funcionarios del Departamento de Estado de EEUU, acusándolos de intentar "interferir" en el proceso electoral. Mientras tanto, Ortega ha prohibido las elecciones por completo en Nicaragua.

El eje de Cuba se está preparando para resistir una corriente política actual que favorece a candidatos conservadores alineados con Trump y sus políticas de "doctrina Donroe" para reafirmar la dominación de EEUU en América Latina. Recientemente, los conservadores han ganado elecciones presidenciales en Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, Paraguay y otros países. Javier Milei se mantiene en el poder en Argentina y Nayib Bukele ha transformado El Salvador de un país devastado por la guerra, infestado de pandillas criminales vinculadas al FMLN, en una potencia económica respetuosa de la ley.

Pero las mayorías conservadoras siguen siendo reducidas en muchos de los países. De la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú ganaron por unos pocos puntos y son vulnerables a la desestabilización por la red de proxies de Cuba, que sigue muy activa. Algunos de los rifles M-16 traídos desde Vietnam hace décadas se encontraron recientemente en el sur de Chile, donde el partido comunista ha estado apoyando una insurrección de indígenas mapuches separatistas.