Autoridad electoral de Honduras considera "ilegal" recuento de votos ordenado por Castro

El Secretario de Estado Marco Rubio le da la bienvenida al presidente electo Nasry Asfura de Honduras en el Departamento de Estado el 12 de enero de 2026 en Washington, DC.

TEGUCIGALPA — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras consideró ilegales los recursos de la izquierda gobernante. La presidenta saliente, Xiomara Castro, ordenó un recuento de votos de los reñidos comicios presidenciales que dieron ganador al empresario Nasry Asfura.

La autoridad electoral de Honduras consideró el lunes ilegales los recursos de la gobernante contra su decisión de declarar al empresario Nasry Asfura, ganador de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

Asfura se reunió en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuya oficina advirtió el pasado fin de semana que "cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves". El mandatario electo asumirá el 27 de enero.

Castro, quien también denuncia una supuesta "manipulación" del escrutinio, promulgó una decisión del Congreso que ordenó el viernes el recuento de votos en una sesión en la que no participaron los opositores.

Pero la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aseguró que se trata de "directrices inconstitucionales e ilegales" con las que se pretende "usurpar" atribuciones del organismo.

No es una decisión "vinculante", añadió.

Más de tres semanas después de las votaciones, Asfura, de 67 años, fue proclamado vencedor por menos de un punto porcentual de ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, un aliado de Castro, quien denunció un supuesto fraude.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, recibió al presidente electo hondureño, Nasry Asfura, en medio de un reñido pulso político en el país centroamericano, cuyo gobierno quiere volver a contar los votos.

Asfura, un empresario de 67 años, fue declarado presidente electo el 24 de diciembre, después de los comicios del 30 de noviembre, marcados por la intervención del presidente Donald Trump y por denuncias de un supuesto fraude del oficialismo y del candidato conservador Salvador Nasralla, quien fue derrotado por menos de un punto porcentual.

El recuento de votos anunciado por el gobierno de Xiomara Castro ha sido tildado de ilegal por la oposición, juristas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

