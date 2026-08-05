Aberlardo de la Espriella promete sacar a Colombia de la Ruta de la Seda china

Abelardo de la Espriella intervino durante el desfile militar del Día de la Independencia de Colombia, en Medellín, el 20 de julio de 2026

MIAMI — El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó a Estados Unidos su compromiso de retirar al país de la iniciativa china de la Ruta de la Seda, una decisión que marcaría un giro en la política exterior colombiana tras el acercamiento del gobierno saliente del izquierdista Gustavo Petro a Pekín, informó este miércoles el nominado a embajador estadounidense en Bogotá, Nate Morris.

Durante su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos, Morris aseguró que De la Espriella le expresó su intención de abandonar el memorando de entendimiento suscrito con China en mayo de 2025, mediante el cual la administración de Petro formalizó la adhesión de Colombia a la iniciativa impulsada por Pekín.

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"Todas las naciones tienen que tomar una decisión: si es Estados Unidos o China con quien quieren hacer negocios", declaró Morris al exponer la visión de la Administración del presidente Donald Trump sobre la competencia estratégica entre ambas potencias.

Giro en la política exterior

El Gobierno de Petro firmó el memorando con China para ampliar la cooperación en infraestructura, comercio, inversiones y tecnología, en una decisión que fue interpretada como un acercamiento a la creciente influencia de Pekín en América Latina.

Según Morris, De la Espriella, quien asumirá la Presidencia este viernes, le manifestó su compromiso de dejar sin efecto ese acuerdo y fortalecer nuevamente la relación estratégica con Washington.

El mandatario electo ganó las elecciones frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, tras una campaña en la que recibió el respaldo público del presidente Donald Trump.

Reforzar la alianza con Washington

De la Espriella ha prometido reconstruir la relación bilateral con Estados Unidos después de los años de tensión durante el mandato de Petro, marcado por desacuerdos con la administración Trump y episodios de fricción diplomática.

La Administración estadounidense busca consolidar su influencia en América Latina y contrarrestar el avance de China en la región. En ese contexto, Washington ha impulsado que varios países reconsideren su participación en la Ruta de la Seda, como ocurrió con Panamá, que decidió no renovar el memorando de cooperación con Pekín.

La decisión anunciada por el próximo gobierno colombiano representaría uno de los primeros cambios de política exterior de la nueva administración y reforzaría el alineamiento de Bogotá con Estados Unidos en materia económica y estratégica.

FUENTE: Con información de EFE