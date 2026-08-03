lunes 3  de  agosto 2026
INVESTIGACIÓN

Autoridades investigan amenaza del ELN contra la transición presidencial en Colombia

Informes reservados apuntan a una escalada de ataques contra instalaciones oficiales y civiles en los días previos y posteriores al 7 de agosto

Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

Detalle del arma de un rebelde de la patrulla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) uno de los grupos armados en la frontera colombo venezolana, cerca del río Baudó en el provincia de Chocó, Colombia, el 26 de octubre de 2023.

DANIEL MUNOZ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CALI.- Los servicios de inteligencia de Colombia emitieron un alerta sobre un presunto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para ejecutar acciones terroristas antes y después de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para este 7 de agosto, según información revelada por la emisora Caracol Radio.

De acuerdo con los informes de inteligencia citados por el medio colombiano, las operaciones serían dirigidas por Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito", considerado el tercer comandante de la guerrilla. Entre los posibles objetivos figuran bases militares, estaciones de Policía e infraestructuras estratégicas, con el propósito de generar inestabilidad durante el cambio de Gobierno.

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La alerta surge días después del atentado con coche bomba perpetrado contra una estación policial en Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, ataque que dejó al menos diez heridos, incluidos siete policías.

Inteligencia advierte nuevos atentados

Según los reportes de inteligencia, el ELN no solo tendría en la mira instalaciones de las fuerzas de seguridad, sino también infraestructura civil considerada crítica, con el objetivo de incrementar el impacto de sus acciones.

Tras la explosión registrada en Cúcuta, se produjeron además varias detonaciones y ráfagas de disparos en la zona. El Gobierno colombiano atribuyó ese atentado a la guerrilla del ELN.

De la Espriella asumirá bajo un amplio dispositivo de seguridad

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia este jueves 7 de agosto durante una ceremonia que se celebrará en la Universidad Santiago de Cali, en medio de un amplio operativo de seguridad.

El mandatario electo ya había condenado el atentado en Cúcuta y, tras confirmarse su victoria en las elecciones, reiteró que los grupos armados ilegales deberán abandonar las armas si aspiran a tener algún futuro dentro del Estado de derecho.

La advertencia de inteligencia se conoce en un contexto de persistente violencia atribuida al ELN, organización guerrillera que mantiene presencia en distintas regiones del país y ha sido señalada por las autoridades colombianas de perpetrar ataques contra la fuerza pública y la población civil.

FUENTE: Con información de Europa Press

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