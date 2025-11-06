jueves 6  de  noviembre 2025
Investigación

Autoridades identifican al menor de edad que asesinó de alcalde mexicano Carlos Manzo

El autor del crimen respondía al nombre de Víctor Ubaldo, de 17 años, que fue ultimado en la escena por los escoltas del alcalde

La policía permanece de guardia afuera de una funeraria que alberga el cuerpo del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, estado de Michoacán, México, el 2 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — Autoridades del oeste de México identificaron al asesino del alcalde Carlos Manzo, cuyo crimen desató protestas desde el fin de semana pasado, anunció este jueves la fiscalía del estado de Michoacán.

El responsable de haber disparado el sábado contra Manzo, presidente municipal de Uruapan, en un evento público por la fiesta del Día de Muertos, tenía 17 años y respondía al nombre de Víctor Ubaldo Vidales, informó en rueda de prensa el fiscal estatal, Carlos Torres.

Ubaldo fue abatido por los escoltas del alcalde tras el ataque, pero se conoció su identidad solo después de que su familia reclamara su cuerpo, indicó el fiscal.

Pese a ser menor de edad, las autoridades difundieron fotografías del rostro de Ubaldo, algo que prohíbe la ley en México.

El fiscal añadió que el autor material del homicidio contó con la colaboración de al menos dos cómplices que aún no han sido detenidos.

Crimen organizado detrás del asesinato

El crimen está "relacionado con grupos de la delincuencia organizada", aseguró el funcionario sin detallar el nombre de algún cártel.

En Michoacán, una importante región agrícola que destaca en la producción de aguacate y limón, operan al menos cinco mafias narcotraficantes encabezadas por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

Inicialmente, dos hombres que resultaron heridos en la balacera estaban en calidad de "investigados", pero las pesquisas arrojaron que no estuvieron implicados en el atentado. Se trataba de un elemento de Protección Civil y un regidor, informó el lunes el gobierno estatal.

En Uruapan, Grecia Quiroz, viuda del edil asesinado, lo sustituyó en el cargo y tomó posesión el miércoles.

El asesinato del alcalde ocurrió pocos días después de que el líder de los productores de limón de Michoacán, Bernardo Bravo, fuera asesinado a balazos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

