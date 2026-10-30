viernes 30  de  octubre 2026
CIBERATAQUE

Binance confirma ciberataque que compromete fondos por 6,300 millones de dólares

La plataforma de criptomonedas informó que logró congelar cerca de 3,000 millones de dólares y suspendió temporalmente los depósitos y retiros

Esta fotografía, tomada el 12 de febrero de 2026, muestra a un inversor vietnamita en criptomonedas consultando los valores más recientes del bitcóin en un teléfono inteligente en Hanói. El bitcóin sufrió una caída pronunciada el 30 de octubre de 2026, después de que varias fuentes informaran sobre un ataque informático de gran envergadura contra la plataforma de criptomonedas Binance; la empresa señaló que se encontraba investigando la situación, sin llegar a confirmar ningún tipo de ciberataque.

Esta fotografía, tomada el 12 de febrero de 2026, muestra a un inversor vietnamita en criptomonedas consultando los valores más recientes del bitcóin en un teléfono inteligente en Hanói. El bitcóin sufrió una caída pronunciada el 30 de octubre de 2026, después de que varias fuentes informaran sobre un ataque informático de gran envergadura contra la plataforma de criptomonedas Binance; la empresa señaló que se encontraba investigando la situación, sin llegar a confirmar ningún tipo de ciberataque.

AFP
Por María Graterol

MIAMI.- La plataforma de criptomonedas Binance confirmó este jueves que fue víctima de un ciberataque "complejo" que comprometió fondos por alrededor de 6,300 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad fueron congelados para evitar un robo masivo.

La compañía, considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, afirmó que las investigaciones permitieron "descubrir puntos adicionales de brecha". En un primer momento, Binance había informado que el ataque solo involucraba a un ordenador portátil.

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"Este fue un ataque complejo y estamos haciendo todo lo posible, en coordinación con las fuerzas del orden, para resolverlo", indicó la empresa en su cuenta de X en español para América Latina.

Previamente, Binance había publicado una serie de mensajes, algunos de ellos contradictorios, en los que aseguró que "los fondos de los usuarios están completamente seguros", pero también que "cubrirá todas las pérdidas".

Según sus últimas comunicaciones en esa cuenta, el impacto total estimado del ciberataque asciende a unos 6,300 millones de dólares, de los cuales la compañía logró congelar alrededor de 3,000 millones "hasta ahora”.

De confirmarse, el monto comprometido sería cuatro veces superior al registrado en el que hasta ahora era considerado el mayor ciberataque contra una plataforma de este tipo: el robo de 1,500 millones de dólares a Bybit, ocurrido en febrero del año pasado.

La firma de investigación de blockchain TRM Labs afirmó este jueves tener "alta confianza" en que el ataque fue orquestado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. Para sustentar esa conclusión, citó "información sólida tanto dentro como fuera de la cadena de bloques".

"Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte", señaló TRM.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que alcanzó notoriedad en 2014, cuando fue acusado de hackear Sony Pictures como represalia por el estreno de "The Interview", una película que se burlaba del líder norcoreano Kim Jong Un.

Fondos congelados

Binance informó que todos los depósitos y retiros habían sido "suspendidos temporalmente", mientras su equipo "realiza verificaciones de seguridad, congela fondos y colabora con las autoridades".

"Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos trabajen en estrecha colaboración con las autoridades, los emisores, las empresas de inteligencia de blockchain y los socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales", señaló la compañía.

"No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras", agregó Binance.

El exdirector de la plataforma Changpeng Zhao, quien ya no está al frente de la compañía, pero continúa siendo su accionista mayoritario, consideró que "sí parece un ataque".

Por su parte, Paolo Ardoino, director de Tether, empresa emisora de la criptomoneda USDT, informó que había congelado alrededor de 1,600 millones de dólares "relacionados con un posible ataque a la plataforma de intercambio Binance".

Jeremy Allaire, director de la plataforma de criptomonedas Circle, también anunció que su empresa había bloqueado más de 800 millones de dólares en USDC, otra moneda digital.

Tanto el USDT como el USDC son stablecoins o monedas estables, cuyo valor está vinculado a una divisa tradicional, en este caso el dólar estadounidense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Caen los precios de las criptomonedas

Varias horas antes de que Binance confirmara el ciberataque, analistas del sector ya habían advertido que los hackers habían conseguido acceder a la plataforma.

Tras conocerse el incidente, los precios de la mayoría de las principales criptomonedas registraron caídas. La excepción fueron las monedas estables, cuyo valor, por definición, se mantiene vinculado a activos tradicionales y solo presenta fluctuaciones dentro de márgenes reducidos.

El ataque contra Binance ocurre en un contexto de creciente preocupación entre los observadores del sector por la posibilidad de que los avances en los modelos de inteligencia artificial comprometan los sistemas criptográficos y los protocolos de seguridad tecnológica.

FUENTE: Con información de AFP

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