viernes 10  de  julio 2026
GOBIERNO

Bolivia destaca "recuperación" de la economía tras aplicación de 30 medidas clave

El Ministro de Economía de Bolivia presumió de la gestión del Gobierno liderado por el presidente, Rodrigo Paz tras las protestas y bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- El Gobierno de Bolivia anunció este viernes que aplicó, entre diciembre y julio, 30 medidas para recuperar la "estabilidad" y el "crecimiento", tras meses de bloqueos y huelgas por todo el país en los últimos meses.

"Estamos en un momento de varios cambios, cambios importantísimos que creo que la población boliviana tomó de una manera extraordinaria. Estamos transformando fuertemente la economía y estas transformaciones que se han estado dando no ha generado irrupciones", dijo el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en declaraciones recogidas por la agencia estatal boliviana ABI.

Lee además
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026
CRISIS

Presidente de Bolivia declara el estado de excepción tras seis semanas de conflictividad
Manifestantes antigubernamentales permiten el paso de una ambulancia mientras mantienen un bloqueo vial en una de las principales carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, en El Alto, Bolivia, el 29 de mayo de 2026.
MEDIDAS

Bolivia despeja carreteras tras siete semanas de bloqueos

Detalló que, entre las medidas que reflejan "una mayor confianza en la economía", se encuentran la publicación diaria de la referencia oficial de la divisa, la subvención al combustible, el incremento del salario mínimo y la eliminación de aranceles en productos clave como maquinaria y tecnología.

"Hay una larga lista de cosas que se han venido haciendo y todas ellas parte del plan que se había construido desde antes de ser gobierno y que se vinieron aplicando desde el inicio del Gobierno", agregó.

Espinoza presumió de la gestión del Gobierno liderado por el presidente, Rodrigo Paz, en los últimos meses, tras las protestas y bloqueos que debilitaron la economía boliviana y causaron importantes desabastecimientos de recursos clave en todo el país.

El 29 de junio, el Gobierno de Bolivia puso fin a 15 años de control cambiario al permitir que la cotización oficial del dólar fluctúe según las operaciones realizadas en el sistema financiero, una medida con la que busca atraer divisas y contener la peor crisis económica que enfrenta el país en cuatro décadas.

La decisión oficializa, además, una realidad que ya predominaba en el mercado paralelo, utilizado ampliamente por importadores, comerciantes y consumidores ante la escasez de moneda extranjera.

Presupuesto del Estado

La última medida fue la aprobación del proyecto ley que modificaba el Presupuesto General del Estado, consensuado el pasado sábado con la mayoría del Parlamento, rompiendo así con 20 años de bloqueos políticos. El Ministro de Economía afirmó que "las instituciones se fortalecen cuando el diálogo reemplaza a la imposición".

Bolivia se recupera de unos intensos meses después de que sindicatos decretasen una huelga indefinida seguida de bloqueos en carreteras por todo el país impulsado por asociaciones afines al expresidente Evo Morales, que pedían la dimisión de Rodrigo Paz.

Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno llegaron a un acuerdo.

Horas después de aquello, Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos, que continuaban siendo liderados por las agrupaciones campesinas y los aliados de Morales, quien tres días después de la declaración de emergencia anunciaba "un cuarto intermedio" de los bloqueos.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Demandan a Evo Morales y otros dirigentes por destrucción durante las protestas en Bolivia

Muerte de una bebé comprada por 19 euros destapa red de venta con fines de explotación en Bolivia

Cuba vuelve a quedar a oscuras tras segundo apagón nacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
MONARQUÍA BRITÁNICA

Rey Carlos III recibe a los duques de Sussex por primera vez desde 2022

Downtown de la ciudad de Doral, en la Florida.
ALIVIO TRIBUTARIO

Alcaldesa de Doral anuncia segunda rebaja del impuesto a la propiedad

Imagen de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. 
RÉPLICAS

Sismo de magnitud 3.9 sacude el norte de Venezuela y provoca evacuaciones por pánico

Los familiares de los presos políticos cumplieron, este 3 de marzo, 54 días de vigilia en las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.
Dictadura

El Foro Penal registra que en Venezuela quedan 371 presos políticos

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y detrás el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa 
TERRORISMO

Arrestan a 8vo implicado en complot para asesinar a Trump y a otros altos funcionarios

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Maykel (Osorbo) Castillo fue sacado este viernes del penal en el que cumplía su condena en Pinar del Río.
ÚLTIMA HORA

Maykel "Osorbo", otro preso político cubano, desaparecido tras ser extraído de la cárcel

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski  junto al senador republicano  Lindsey Graham.
WASHINGTON

Casa Blanca da luz verde al Congreso para nuevas sanciones a Rusia

Aviso emitido por las autoridades.
DESAPARICIÓN

Buscan a adulto vulnerable desaparecido en Brickell

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: EEUU acepta negociar con Irán, pero los ataques continuarán