Bolivia destaca "recuperación" de la economía tras aplicación de 30 medidas clave

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026

LA PAZ.- El Gobierno de Bolivia anunció este viernes que aplicó, entre diciembre y julio, 30 medidas para recuperar la "estabilidad" y el "crecimiento", tras meses de bloqueos y huelgas por todo el país en los últimos meses.

"Estamos en un momento de varios cambios, cambios importantísimos que creo que la población boliviana tomó de una manera extraordinaria. Estamos transformando fuertemente la economía y estas transformaciones que se han estado dando no ha generado irrupciones", dijo el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en declaraciones recogidas por la agencia estatal boliviana ABI.

Detalló que, entre las medidas que reflejan "una mayor confianza en la economía", se encuentran la publicación diaria de la referencia oficial de la divisa, la subvención al combustible, el incremento del salario mínimo y la eliminación de aranceles en productos clave como maquinaria y tecnología.

"Hay una larga lista de cosas que se han venido haciendo y todas ellas parte del plan que se había construido desde antes de ser gobierno y que se vinieron aplicando desde el inicio del Gobierno", agregó.

Espinoza presumió de la gestión del Gobierno liderado por el presidente, Rodrigo Paz, en los últimos meses, tras las protestas y bloqueos que debilitaron la economía boliviana y causaron importantes desabastecimientos de recursos clave en todo el país.

El 29 de junio, el Gobierno de Bolivia puso fin a 15 años de control cambiario al permitir que la cotización oficial del dólar fluctúe según las operaciones realizadas en el sistema financiero, una medida con la que busca atraer divisas y contener la peor crisis económica que enfrenta el país en cuatro décadas.

La decisión oficializa, además, una realidad que ya predominaba en el mercado paralelo, utilizado ampliamente por importadores, comerciantes y consumidores ante la escasez de moneda extranjera.

Presupuesto del Estado

La última medida fue la aprobación del proyecto ley que modificaba el Presupuesto General del Estado, consensuado el pasado sábado con la mayoría del Parlamento, rompiendo así con 20 años de bloqueos políticos. El Ministro de Economía afirmó que "las instituciones se fortalecen cuando el diálogo reemplaza a la imposición".

Bolivia se recupera de unos intensos meses después de que sindicatos decretasen una huelga indefinida seguida de bloqueos en carreteras por todo el país impulsado por asociaciones afines al expresidente Evo Morales, que pedían la dimisión de Rodrigo Paz.

Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno llegaron a un acuerdo.

Horas después de aquello, Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos, que continuaban siendo liderados por las agrupaciones campesinas y los aliados de Morales, quien tres días después de la declaración de emergencia anunciaba "un cuarto intermedio" de los bloqueos.

FUENTE: Con información de Europa Press