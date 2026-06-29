Bolivia libera el dólar tras 15 años de control cambiario en medio de la crisis económica

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , saluda durante una visita a Carreras tras la reapertura de una carretera, luego de las protestas que exigen su renuncia, en el departamento de La Paz , Bolivia, el 5 de junio de 2026.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026

LA PAZ.- El Gobierno de Bolivia puso fin este lunes a 15 años de control cambiario al permitir que la cotización oficial del dólar fluctúe según las operaciones realizadas en el sistema financiero, una medida con la que busca atraer divisas y contener la peor crisis económica que enfrenta el país en cuatro décadas.

El Banco Central abrió la jornada con un tipo de cambio de 9.73 bolivianos por dólar, frente a los 6.96 bolivianos que permanecieron fijos desde 2011, lo que representa una devaluación cercana al 40%. La decisión oficializa, además, una realidad que ya predominaba en el mercado paralelo, utilizado ampliamente por importadores, comerciantes y consumidores ante la escasez de moneda extranjera.

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"Reforma económica"

"Estamos ordenando la economía para que lleguen dolaritos de afuera", afirmó el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder en noviembre con la promesa de estabilizar las finanzas públicas y aplicar reformas económicas tras años de deterioro de las reservas internacionales, caída de las exportaciones energéticas y creciente déficit fiscal.

Especialistas advierten que la flexibilización cambiaria podría traducirse en un aumento de los precios de productos importados y afectar el poder adquisitivo de los hogares. Sin embargo, también podría contribuir a reducir distorsiones en el mercado, incentivar las exportaciones y favorecer la llegada de inversiones en un contexto marcado por la falta de liquidez y la incertidumbre económica.

La medida se adopta en medio de fuertes tensiones políticas, luego de siete semanas de bloqueos de carreteras promovidos por organizaciones sociales afines al expresidente de izquierda, Evo Morales.

FUENTE: Con información de AFP