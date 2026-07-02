jueves 2  de  julio 2026
Acusación por terrorismo

Demandan a Evo Morales y otros dirigentes por destrucción durante las protestas en Bolivia

La acción penal contra el izquierdista expresidente boliviano son por los delitos de "alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales.

AFP
Por Presbítero Juan Lázaro Vélez González.

LA PAZ — Los líderes ciudadanos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, informaron este jueves que la Fiscalía les admitió una denuncia penal contra el exmandatario Evo Morales y otros dos dirigentes sindicales, a quienes acusan por los daños causados por las protestas de mayo y junio para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Además de Morales (2006-2019), la acción legal está dirigida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el máximo dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar.

Lee además
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).   ARCHIVO  
POLÍTICA

Oposición boliviana lleva al Senado denuncias contra José Luis Zapatero
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz habla junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026
MEDIDAS

Bolivia libera el dólar tras 15 años de control cambiario en medio de la crisis económica

El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Diego Coimbra, explicó a los medios que los delitos por los que se acusa a Morales, Argollo y Salazar son "alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa" y que, además, podrían derivar en otros tipos penales, según avance la investigación.

Coimbra se presentó esta jornada en La Paz, junto al vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, para confirmar que en la víspera la Fiscalía admitió la denuncia penal contra los denunciados.

Zambrana dijo que Morales, Argollo y Salazar lideraron un "movimiento de destrucción" en busca de hacer una "toma del poder", con los bloqueos de caminos que afectaron principalmente a la zona andina del país y que luego se extendieron a otras regiones.

"No estamos pidiendo cacería de brujas ni revanchismo, estamos pidiendo responsables y una Justicia que actúe", agregó Zambrana.

Investigación a legisladores

Según el dirigente, la investigación también debería llegar a los parlamentarios que estuvieron "azuzando" las protestas y a quienes, siendo parte del Gobierno, "no hicieron nada" para resolver la situación.

En una declaración a los medios, el expresidente Morales sostuvo que el Comité Cívico "no tiene ninguna autoridad", ni "moral" para denunciarlo, ya que esa entidad también recurrió en el pasado a huelgas y bloqueos, por los que, según dijo, no hubo ninguna denuncia penal.

El corte de carreteras, que comenzó el 6 de mayo, estuvo liderado por la COB y la Federación de Campesinos de La Paz, sumando luego el apoyo de sectores afines a Morales, con la dimisión de Paz como "única demanda", en un intento por derrocar al gobierno que asumió hace unos meses.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y también dejó al menos 16 fallecidos, 13 por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Tras siete semanas de conflicto y después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para que policías y militares levantaran los bloqueos, lo que sucedió durante los primeros días de esa medida, casi sin incidentes.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Bolivia anuncia acciones para recuperar el Chapare, bastión político de Evo Morales

"Esto es muy duro, los cuerpos que sacamos eran de una fiesta infantil", el llanto de un rescatista

Con una cadena de solidaridad recibieron a niños peloteros venezolanos en Puerto Rico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor venezolano Franklin Virgüez. 
POLÉMICA

Arrestan al actor Franklin Virgüez en Miami por presunta exposición indecente

Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

El secretario de Estados Marco Rubio.
EEUU

Marco Rubio ordena la deportación de un exfuncionario del régimen cubano y su familia

La candidata al Congreso Claire Valdez, el candidato al Congreso Brad Lander, el alcalde Zohran Mamdani y la candidata al Congreso Darializa Avila Chevalier levantan las manos durante un mitin de Salir a Votar (GOTV) en el Teatro King el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. 
¿Peligro en EEUU?

Ala de izquierda radical del Partido Demócrata gana terreno en las primarias y desplaza a "moderados"

Imagen referencial. Mujer embarazada. 
Industria en auge

Administración Trump apunta contra el "turismo de nacimiento" tras decisión de la Corte Suprema

Te puede interesar

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
HAVE FUN, BE SAFE

Miami-Dade refuerza la seguridad náutica para el 4 de Julio: "No beba y pilotee una embarcación"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Vista parcial del Miami Marine Stadium.
FLORIDA

Referendo apuesta por devolver la vida al Miami Marine Stadium

Hernán Gil resistió en un paso suterraneo con 140 toneladas de escombros encima (AFP)
RESCATE

Venezolano rescatado tras ocho días está en UCI, pero en buen estado y consciente

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
ANUNCIO

Trump aprueba más de 400 millones en ayuda federal para desastres en Florida

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de calor extremo marcará celebración del 4 de Julio en el sur de Florida