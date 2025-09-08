lunes 8  de  septiembre 2025
BRASIL

Bolsonaro pide salir de arresto domiciliario para someterse a cirugía ambulatoria en Brasilia

De acuerdo con la solicitud de Bolsonaro, se trata de un procedimiento "ambulatorio y con previsión de alta el mismo día".

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en pleno juicio, saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en pleno juicio, saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió este lunes, 8 de septiembre, dejar la prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico el domingo, mientras se espera esta semana una sentencia en su juicio por intento de golpe de Estado.

En la recta final de un histórico proceso judicial, que podría enfrentarlo a 40 años de cárcel, el líder de derecha solicitó "autorización para traslado con el fin de someterse a un procedimiento médico en el Hospital DF Star" en Brasilia, según el documento del pedido, obtenido por la AFP.

Lee además
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
JUICIO

Defensa de Bolsonaro afirma que no existe "una sola prueba" que lo vincule al "intento de golpe de Estado"
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sanciones

Lula anuncia que EEUU revocó el visado de su ministro de Justicia y lo califica de "inaceptable"

De acuerdo con la solicitud, se trata de un procedimiento "ambulatorio y con previsión de alta el mismo día".

En prisión domiciliaria preventiva en Brasilia desde agosto, Bolsonaro, de 70 años, debe extraerse dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una "neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel", según el informe médico publicado por el portal Metrópoles.

Veredicto contra Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil dará su veredicto esta semana sobre si el exmandatario (2019-2022) tramó un plan junto a varios colaboradores para intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio.

Bolsonaro sostiene su inocencia y sus abogados pidieron el miércoles su absolución por falta de pruebas.

Actualmente, el exmandatario sufre crisis de hipo y vómitos relacionados con problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.

Esta sería la segunda salida por motivos médicos de Bolsonaro, después de que en agosto se realizara exámenes que revelaron que había padecido recientemente dos neumonías.

En abril fue sometido a una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal, en una de varias intervenciones desde el atentado de 2018.

FUENTE: Con informacón de AFP

Temas
Te puede interesar

Lula, Petro y Operación Imeri, la coartada para salvar a Maduro

Detienen a 32 miembros de la Mara Salvatrucha durante gran operativo en Guatemala

Derrumbe de acciones y subida del dólar tras revés electoral de Milei en Argentina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

Te puede interesar

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de Inmigración arrestan a un miembro de una de las pandillas que operan dentro de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025
Narcotráfico

Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

Depósito de reserva de petróleo de la empresa Colonial Pipeline.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade