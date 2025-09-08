Bolsonaro pide salir de arresto domiciliario para someterse a cirugía ambulatoria en Brasilia

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en pleno juicio, saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.

BRASILIA.- El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro , pidió este lunes, 8 de septiembre, dejar la prisión domiciliaria para someterse a un procedimiento médico el domingo, mientras se espera esta semana una sentencia en su juicio por intento de golpe de Estado.

En la recta final de un histórico proceso judicial, que podría enfrentarlo a 40 años de cárcel, el líder de derecha solicitó "autorización para traslado con el fin de someterse a un procedimiento médico en el Hospital DF Star" en Brasilia, según el documento del pedido, obtenido por la AFP.

De acuerdo con la solicitud, se trata de un procedimiento "ambulatorio y con previsión de alta el mismo día".

En prisión domiciliaria preventiva en Brasilia desde agosto, Bolsonaro, de 70 años, debe extraerse dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una "neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel", según el informe médico publicado por el portal Metrópoles.

Veredicto contra Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil dará su veredicto esta semana sobre si el exmandatario (2019-2022) tramó un plan junto a varios colaboradores para intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio.

Bolsonaro sostiene su inocencia y sus abogados pidieron el miércoles su absolución por falta de pruebas.

Actualmente, el exmandatario sufre crisis de hipo y vómitos relacionados con problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.

Esta sería la segunda salida por motivos médicos de Bolsonaro, después de que en agosto se realizara exámenes que revelaron que había padecido recientemente dos neumonías.

En abril fue sometido a una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal, en una de varias intervenciones desde el atentado de 2018.

FUENTE: Con informacón de AFP