martes 26  de  agosto 2025
Sanciones

Lula anuncia que EEUU revocó el visado de su ministro de Justicia y lo califica de "inaceptable"

El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha confirmado la sanción contra el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que Estados Unidos revocó el visado de su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, una medida que califica de "inaceptable".

"Quiero expresar a Lewandowski mi solidaridad y la solidaridad del Gobierno debido al gesto irresponsable de Estados Unidos de revocarle el visado", declaró el mandatario brasileño durante una reunión ministerial recogida por los medios brasileños, pese a que es potestad de Estados Unidos decidir a quién permite entrar a su país.

Lee además
Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su par de Brasil, Luiz Lula da Silva se reunieron en Brasilia 
RELACIONES

Ecuador y Brasil acuerdan temas de cooperación comercial y seguridad bilateral
Durante su viaje al país sudamericano, donde Dulce María tiene una gran base de admiradores, madre e hija participaron en una sesión fotográfica para una reconocida marca de zapatos.
FAMOSOS

Hija de la ex RBD Dulce María debuta como modelo en Brasil

Así, Lula considera que "es una vergüenza para ellos, no para" el ministro, que "debería estar orgulloso de lo que ha hecho, que ha llevado a estos tipos a odiar tanto a Brasil". "Estas acciones son inaceptables, no solo contra Lewandowski, sino contra todos los magistrados del Supremo y cualquier figura brasileña".

"Insultos de nadie"

Por el momento, el Departamento de Estado de la Administración de Donald Trump, que es la oficina que se encarga de las restricciones de visado, no ha confirmado esta medida.

Además, al referirse a la actual política estadounidense de aumento de aranceles, Lula ha asegurado que Brasil no aceptará "insultos de nadie" y ha ordenado a sus ministros defender la soberanía del país en sus discursos. "Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa en igualdad de condiciones".

"Lo que no estamos dispuestos es a que nos traten como si fuéramos subordinados. No aceptaremos eso de nadie. Es importante saber que nuestro compromiso es con el pueblo brasileño", ha agregado.

En las últimas semanas, Washington ha revocado el visado y ha sancionado al juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Jair Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige revocatoria de arresto domiciliario

Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

Una operación de captura legalmente autorizada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
EEUU

Jueza suspende temporalmente la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García a Uganda

Te puede interesar

Miembros armados de la Guardia Nacional patrullan en el National Mall cerca del Monumento a Lincoln en Washington, DC, el 26 de agosto de 2025.
Seguridad

Trump busca restablecer la pena de muerte en Washington para los casos de asesinatos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Bañistas en las playas del sur de la Florida.
PROYECTOS COSTEROS

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Celebración en la Ermita de la Caridad, en Miami, el 8 de septiembre de 2024. 
DEVOCIÓN MARIANA

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
ECONOMíA

Confianza de los consumidores se mantiene alta