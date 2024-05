Boric afirma que asesinato de carabineros tiene "connotaciones terroristas"

En una entrevista con una radio chilena, Boric expresó que "un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas . Después podemos discutir porque la ley o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena", manifestó en referencia a los procedimientos legales que deben seguir para manejar el crimen, que dejó conmocionado a todo el país, reseñó latercera.com.

Seguidamente, Boric aseguró: "no le hago asco a la palabra. Frente a un atentado de estas característica la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello”.

El sábado 27 de abril, las autoridades chilenas informaron que fueron encontrados los cuerpos de tres policías militarizados calcinados dentro de un vehículo en una zona del sur de Chile.

"Se ha producido un atentado extremadamente grave", señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras confirmar el hallazgo de los cadáveres de dos cabos y un sargento de Carabineros la madrugada del sábado. Agregó que un equipo de bomberos que había sido advertido de un vehículo incendiándose localizó los cuerpos dentro del auto.

El hecho se registró en la zona de Cañete -donde tradicionalmente han actuado grupos vinculados a la causa mapuche- en la región de Biobío, a más de 400 kilómetros al sur de Santiago, según las autoridades. Hasta ahora, las circunstancias del crimen no han sido esclarecidas. Ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.

"Con dolor, lamentamos informar a la comunidad y a nuestra familia sobre el horrible asesinato de tres de nuestros carabineros”, informó Carabineros a través de la red social X. De acuerdo con el mensaje, los tres hombres realizaban tareas de patrullaje preventivo en Cañete cuando fueron asesinados.

Ese mismo sábado, Boric se trasladó a Cañete con varios de sus ministros. "Acá no hay fisuras, somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena contra estos delincuentes, contra estos terroristas”, dijo ese día. El mandatario decretó tres días de duelo por la muerte de los policías.

El incidente causó conmoción en un país que atraviesa una grave crisis de seguridad.

El triple homicidio, de características inéditas hasta entonces, enlutó a Chile y su esclarecimiento se ha convertido en la prioridad tanto del Gobierno como del Congreso, que ha paralizado esta semana su agenda rutinaria para debatir exclusivamente sendos proyectos de seguridad pública.

POlicía chilena - AFP Miembros de la policía chilena trabajan en el lugar donde fueron asesinados tres policías, en una zona mapuche en Cañete, región del Biobío, Chile, el 27 de abril de 2024. AFP

Si bien las autoridades no han revelado detalles de la investigación, la ministra Tohá aseguró que “hay pistas y líneas investigativas” del triple homicidio.

Boric, por su parte, agregó en la entrevista radial que "es todo un pueblo que está con la familia y con la institución de Carabineros, porque cuando hay un atentado de estas características, incluso más allá de las características específicas, se está atentando no solo contra una persona sino contra el país entero”.

Añadió que la investigación fue declarada secreta y aseguró igualmente que "hay líneas investigativas, acá no se está actuando a ciegas. Hay ciertos pedazos de hilo de donde tirar. No es que los investigadores, Carabineros, la fiscalía no sepan donde pararse, sino que hay diferentes líneas investigativas”.

Y finalizó: "se está trabajando con los mejores recursos del Estado chileno y además se ha solicitado apoyo a otras instituciones por si esto fuera necesario”.

Los cuerpos del sargento Carlos Cisterna y de los cabos Sergio Arévalo y Misael Vidal, fueron velados y enterrados el martes 30 de abril en diferentes localidades de la región del Bíobío.

El atentado ocurrió en la llamada macrozona sur de Chile, una región en estado de excepción desde 2022 y marcada por los conflictos entre el crimen organizado, latifundiarios, los mapuches y la policía.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de latercera.com / AP