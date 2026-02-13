viernes 13  de  febrero 2026
ALIADOS

Boric anuncia el envío de ayuda financiera al régimen de Cuba

Desde el Congreso estadounidense, el representante Carlos A. Giménez denunció la medida como un "respaldo a la dictadura militar"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

A menos de un mes de finalizar su mandato, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves el envío de ayuda financiera a Cuba a través del "Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza".

El mandatario calificó de "criminal" el cerco energético impuesto por Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, justificando la donación como un acto humanitario ante la crisis que atraviesa la isla.

Lee además
Lech Walesa transmitió un mensaje de respaldo directo al movimiento democrático cubano, afirmando que sigue de cerca la evolución de la situación en la isla y en el exilio.
APERTURA DEMOCRÁTICA

El Premio Nobel Lech Walesa se pronuncia en Miami sobre la causa de la libertad en Cuba
Un turista camina cerca de una bandera nacional cubana en el Hotel Melia International Varadero en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.
CAOS

Se hunde el turismo en Cuba, cierres de hoteles y salidas de aerolíneas lo confirman

Sin embargo, el anuncio desató una ola de críticas inmediatas que tildan a Boric de aliado de la dictadura cubana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabrielBoric/status/2022052368611704934?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022052368611704934%7Ctwgr%5E1b23ede3c8482dcf32d7846c1937ead7ba546a13%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fboric-anuncia-ayuda-de-chile-para-cuba-congresista-advierte-que-es-un-respaldo-a-la-dictadura%2F448108.html&partner=&hide_thread=false

Desde el Congreso estadounidense, el representante Carlos A. Giménez denunció la medida como un "respaldo a la dictadura militar" y advirtió que Chile enfrentará repercusiones por este accionar.

En el ámbito local, sectores de la oposición cuestionaron que se priorice el financiamiento a un régimen autoritario mientras Chile enfrenta emergencias internas, como los recientes incendios forestales, acusando al Ejecutivo de ceder ante las presiones del Partido Comunista para "oxigenar" a La Habana en un momento de máxima debilidad regional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/2022061664087290173?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2022061664087290173%7Ctwgr%5E1b23ede3c8482dcf32d7846c1937ead7ba546a13%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fboric-anuncia-ayuda-de-chile-para-cuba-congresista-advierte-que-es-un-respaldo-a-la-dictadura%2F448108.html&partner=&hide_thread=false

A pesar de que el canciller Alberto van Klaveren y el ministro Álvaro Elizalde han insistido en que el aporte se canalizará mediante organismos como UNICEF y que "las ayudas humanitarias no son apoyos políticos", el hecho de que Boric omitiera exigir elecciones libres o la liberación de presos políticos en su alocución reforzó la tesis de sus detractores.

Estos sostienen que cualquier transferencia monetaria al sistema cubano, bajo el pretexto de combatir el hambre, termina fortaleciendo la infraestructura de control de un gobierno que el propio Boric ha calificado anteriormente como represivo.

Temas
Te puede interesar

ONU está "extremadamente preocupada" por agravamiento de la crisis socioeconómica en Cuba

Solicitan asistencia internacional inmediata para presos políticos en cárcel militar, temen por sus vidas

Edmundo González Urrutia dice que la "voluntad de cambio sigue viva" pese a situación compleja de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Te puede interesar

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
EEUU

La inflación cae al 2,4% y confirma efectividad de las políticas económicas de Trump

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Maxi Álvarez (primero izq. a der.) y Javier Mascherano (tercero) saludan a jóvenes talentos del fútbol y firman autógrafos.
NUEVOS TALENTOS

Mascherano impulsa fútbol juvenil en sur de Florida durante jornada formativa en Broward College

Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida