Boric anuncia el envío de ayuda financiera al régimen de Cuba

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tendría sucesor a partir de elecciones de noviembre

A menos de un mes de finalizar su mandato, el presidente de Chile, Gabriel Boric , anunció este jueves el envío de ayuda financiera a Cuba a través del "Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza".

El mandatario calificó de "criminal" el cerco energético impuesto por Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, justificando la donación como un acto humanitario ante la crisis que atraviesa la isla.

Sin embargo, el anuncio desató una ola de críticas inmediatas que tildan a Boric de aliado de la dictadura cubana.

El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 12, 2026

Desde el Congreso estadounidense, el representante Carlos A. Giménez denunció la medida como un "respaldo a la dictadura militar" y advirtió que Chile enfrentará repercusiones por este accionar.

En el ámbito local, sectores de la oposición cuestionaron que se priorice el financiamiento a un régimen autoritario mientras Chile enfrenta emergencias internas, como los recientes incendios forestales, acusando al Ejecutivo de ceder ante las presiones del Partido Comunista para "oxigenar" a La Habana en un momento de máxima debilidad regional.

Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del Presidente de #Chile a la dictadura militar en #Cuba.



Los chilenos sobretodo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar. https://t.co/5Bj6hsnX8X — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 12, 2026

A pesar de que el canciller Alberto van Klaveren y el ministro Álvaro Elizalde han insistido en que el aporte se canalizará mediante organismos como UNICEF y que "las ayudas humanitarias no son apoyos políticos", el hecho de que Boric omitiera exigir elecciones libres o la liberación de presos políticos en su alocución reforzó la tesis de sus detractores.

Estos sostienen que cualquier transferencia monetaria al sistema cubano, bajo el pretexto de combatir el hambre, termina fortaleciendo la infraestructura de control de un gobierno que el propio Boric ha calificado anteriormente como represivo.