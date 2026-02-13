viernes 13  de  febrero 2026
Gobierno de Argentina denuncia por "terrorismo" a implicados en altercados ante el Congreso

La ministra de Seguridad de Argentina dijo que las protestas por reforma laboral dejaron al menos 70 detenidos. Incautaron material explosivo

En las adyacencias del Congreso de Argentina se produjeron altercados el 11 de febrero durante la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente, Javier Milei, que contempla jornadas de trabajo de 12 horas.

Senado de Argentina
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. - El Gobierno de Argentina anunció este viernes que denunciará por "terrorismo" a los participantes de los altercados ante la sede del Congreso, el miércoles 11 de febrero, durante la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente, Javier Milei, que contempla jornadas de trabajo de 12 horas.

El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, informó de esta decisión en un mensaje en sus redes sociales. "Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques", expresó Adorni.

Agregó: "El que las hace, las paga. Fin".

La Ley Antiterrorista (N° 26.734) de Argentina incorpora penas agravadas para quienes cometan delitos para sembrar terror en la población o de obligar a autoridades públicas a tomar decisiones. La calificación de este delito implica una investigación federal, detenciones sin excarcelación inmediata y penas más severas.

70 detenidos

De acuerdo con la ministra de seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, las protestas se saldaron con al menos 70 detenidos y la incautación, de material explosivo en las mochilas de muchos de los participantes.

Monteoliva afirmó que, además, hay 17 identificados sobre quienes recaerá una tipificación específicamente dirigida contra "integrantes de una organización internacional financiada para generar alarma y conmoción social".

Según la ministra, el objetivo no fue solamente agredir a la policía: “Fue un acto de terrorismo”.

“Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, puntualizó.

FUENTE: Con información de Europa Press

