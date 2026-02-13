Mascherano impulsa fútbol juvenil en sur de Florida durante jornada formativa en Broward College

MIAMI.- Con botines, camisetas, balones y una ilusión que se reflejaba en cada sonrisa, más de 500 niños participaron en una clínica deportiva organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el sur de Florida, un evento que evidenció el crecimiento y la pasión que vive el fútbol juvenil en la región.

Familias completas acudieron a la jornada realizada en el Broward College con la esperanza de que los pequeños futbolistas pudieran aprender técnicas, compartir experiencias deportivas y, sobre todo, conocer de cerca a dos figuras del fútbol argentino: Javier Mascherano, actual director técnico del Inter Miami, y el exjugador Maxi Álvarez.

Desde el inicio del evento, la expectativa era evidente. Padres y niños esperaban ansiosos la llegada de los invitados especiales para vivir una jornada cargada de aprendizaje, motivación y emoción. Cuando los deportistas hicieron su aparición, el ambiente se transformó en una auténtica celebración futbolística.

Los menores corrieron hacia sus ídolos buscando llevarse un recuerdo. Camisetas, balones, zapatillas, gorras y hasta hojas improvisadas fueron extendidas para obtener un autógrafo o una fotografía. La escena reflejó la creciente fiebre del fútbol en el sur de Florida, donde este deporte continúa consolidándose como una de las principales actividades entre la comunidad.

Valores

Durante su participación en el evento, Mascherano habló en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su rol en la formación de jóvenes y el impacto que tiene acompañar procesos deportivos desde una nueva perspectiva.

“Hoy me toca estar desde otro lugar, acompañando procesos de formación. Haber vivido tantos años en la selección como jugador me permite entender lo que significa representar esta camiseta. Ahora intento transmitirles a los chicos no solo conceptos futbolísticos, sino valores como el compromiso, la disciplina y el sentido de pertenencia”, expresó el entrenador del Inter Miami.

Mascherano también destacó la importancia del desarrollo estructurado para quienes aspiran a convertirse en futbolistas profesionales. Según explicó, el talento natural debe ir acompañado de constancia y un entorno formativo adecuado.

“La constancia es fundamental. El talento ayuda, pero sin trabajo diario y sin una buena estructura formativa es muy difícil dar el salto. Las academias cumplen un rol clave porque ordenan ese proceso y enseñan a competir”, afirmó.

Por su parte, Maxi Álvarez resaltó el valor del compromiso y la dedicación en el crecimiento deportivo de los jóvenes participantes. Señaló además que el esfuerzo y la perseverancia son esenciales en el desarrollo de cualquier atleta.

Maximiliano Rodríguez, ex futbolista profesional, Leandro Peterson Gerente de mercadeo A.F.A y Javier Mascherano, D.T. Inter Miami Maximiliano Rodríguez, exfutbolista profesional; Leandro Peterson, gerente de mercadeo de A.F.A, y Javier Mascherano, D.T. del Inter Miami. CORTESÍA: AFA

Esfuerzo de la AFA

La clínica deportiva forma parte del programa de expansión internacional de academias impulsado por la AFA, cuyo objetivo es replicar metodologías de formación utilizadas en el desarrollo juvenil del fútbol argentino.

Actualmente, la organización cuenta con 16 academias distribuidas en distintos países, con lo que fortalece su presencia global y promueve el crecimiento del talento futbolístico fuera de Argentina.

La implementación de estos programas en el sur floridano responde al creciente interés por el fútbol en Estados Unidos, especialmente en una región marcada por la diversidad cultural y el impacto que ha generado el desarrollo del deporte profesional, con el Inter Miami como uno de los principales impulsores del auge futbolístico local.