viernes 13  de  febrero 2026
NUEVOS TALENTOS

Mascherano impulsa fútbol juvenil en sur de Florida durante jornada formativa en Broward College

El director técnico del Inter Miami destacó la importancia del desarrollo estructurado para quienes aspiran a convertirse en futbolistas profesionales en Estados Unidos

Maxi Álvarez (primero izq. a der.) y Javier Mascherano (tercero) saludan a jóvenes talentos del fútbol y firman autógrafos.

Maxi Álvarez (primero izq. a der.) y Javier Mascherano (tercero) saludan a jóvenes talentos del fútbol y firman autógrafos.

CORTESÍA: AFA

Por Paola Serna

Especial

Lee además
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, abandona la cancha luego de sufrir una lesión en un partido, el 2 de agosto de 2025.
FÚTBOL

Messi sufre lesión muscular y el Inter Miami pospone amistoso en Puerto Rico
El exjugador francés Franck Ribéry durante una conferencia de prensa previa a un juego de la Liga de Campeones, el 15 de marzo de 2016.
FÚTBOL

Exestrella del fútbol francés, Franck Ribéry, denuncia "informaciones falsas" tras ser citado en documento Epstein

MIAMI.- Con botines, camisetas, balones y una ilusión que se reflejaba en cada sonrisa, más de 500 niños participaron en una clínica deportiva organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el sur de Florida, un evento que evidenció el crecimiento y la pasión que vive el fútbol juvenil en la región.

Familias completas acudieron a la jornada realizada en el Broward College con la esperanza de que los pequeños futbolistas pudieran aprender técnicas, compartir experiencias deportivas y, sobre todo, conocer de cerca a dos figuras del fútbol argentino: Javier Mascherano, actual director técnico del Inter Miami, y el exjugador Maxi Álvarez.

Desde el inicio del evento, la expectativa era evidente. Padres y niños esperaban ansiosos la llegada de los invitados especiales para vivir una jornada cargada de aprendizaje, motivación y emoción. Cuando los deportistas hicieron su aparición, el ambiente se transformó en una auténtica celebración futbolística.

Los menores corrieron hacia sus ídolos buscando llevarse un recuerdo. Camisetas, balones, zapatillas, gorras y hasta hojas improvisadas fueron extendidas para obtener un autógrafo o una fotografía. La escena reflejó la creciente fiebre del fútbol en el sur de Florida, donde este deporte continúa consolidándose como una de las principales actividades entre la comunidad.

Valores

Durante su participación en el evento, Mascherano habló en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su rol en la formación de jóvenes y el impacto que tiene acompañar procesos deportivos desde una nueva perspectiva.

“Hoy me toca estar desde otro lugar, acompañando procesos de formación. Haber vivido tantos años en la selección como jugador me permite entender lo que significa representar esta camiseta. Ahora intento transmitirles a los chicos no solo conceptos futbolísticos, sino valores como el compromiso, la disciplina y el sentido de pertenencia”, expresó el entrenador del Inter Miami.

Mascherano también destacó la importancia del desarrollo estructurado para quienes aspiran a convertirse en futbolistas profesionales. Según explicó, el talento natural debe ir acompañado de constancia y un entorno formativo adecuado.

“La constancia es fundamental. El talento ayuda, pero sin trabajo diario y sin una buena estructura formativa es muy difícil dar el salto. Las academias cumplen un rol clave porque ordenan ese proceso y enseñan a competir”, afirmó.

Por su parte, Maxi Álvarez resaltó el valor del compromiso y la dedicación en el crecimiento deportivo de los jóvenes participantes. Señaló además que el esfuerzo y la perseverancia son esenciales en el desarrollo de cualquier atleta.

Maximiliano Rodríguez, ex futbolista profesional, Leandro Peterson Gerente de mercadeo A.F.A y Javier Mascherano, D.T. Inter Miami
Maximiliano Rodríguez, exfutbolista profesional; Leandro Peterson, gerente de mercadeo de A.F.A, y Javier Mascherano, D.T. del Inter Miami.

Maximiliano Rodríguez, exfutbolista profesional; Leandro Peterson, gerente de mercadeo de A.F.A, y Javier Mascherano, D.T. del Inter Miami.

Esfuerzo de la AFA

La clínica deportiva forma parte del programa de expansión internacional de academias impulsado por la AFA, cuyo objetivo es replicar metodologías de formación utilizadas en el desarrollo juvenil del fútbol argentino.

Actualmente, la organización cuenta con 16 academias distribuidas en distintos países, con lo que fortalece su presencia global y promueve el crecimiento del talento futbolístico fuera de Argentina.

La implementación de estos programas en el sur floridano responde al creciente interés por el fútbol en Estados Unidos, especialmente en una región marcada por la diversidad cultural y el impacto que ha generado el desarrollo del deporte profesional, con el Inter Miami como uno de los principales impulsores del auge futbolístico local.

Temas
Te puede interesar

El fútbol se la juega entre corrupción y democracia

Venezolano "Brujo" Martínez sale del Corinthians tras reincorporarse tarde y lesionado

Chris Paul anuncia su retiro tras 21 temporadas en la NBA: fin de la carrera de una leyenda

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Te puede interesar

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una cliente observa artículos para bebés en una tienda en Estados Unidos.
EEUU

La inflación cae al 2,4% y confirma efectividad de las políticas económicas de Trump

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Maxi Álvarez (primero izq. a der.) y Javier Mascherano (tercero) saludan a jóvenes talentos del fútbol y firman autógrafos.
NUEVOS TALENTOS

Mascherano impulsa fútbol juvenil en sur de Florida durante jornada formativa en Broward College

Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida