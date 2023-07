Boric pide "no tolerar" violaciones a DDHH en Venezuela

Y añadió que "en ese sentido, me siento en el deber de decir que no son tolerables y no deberían ser tolerable en América Latina y ninguna parte del mundo situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy en día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones venezolanos que lo vemos en nuestra patria que hemos acogido a más de un millón de ellos".

En el marco de la cumbre UE-Celac, se realizó una reunión, organizada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el negociador de la oposición, Gerardo Blyde, en la que también estuvieron presentes los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva; Argentina, Alberto Fernández y Colombia, Gustavo Petro; además del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

Borrell insistió a Venezuela en la importancia de celebrar unas elecciones presidenciales inclusivas y justas en 2024 para poder cristalizar el cambio de posición hacia el país y levantar las sanciones internacionales.

"Venezuela no puede dejar pasar la oportunidad de hacer esas elecciones y para eso estamos dispuestos a ayudar en lo que se pueda", aseguró Borrell.

Añadió que la cuestión ahora es "cómo avanzar a la vez en el levantamiento progresivo de las sanciones y normalizar el proceso, liberando presos políticos y haciendo que todos los líderes se puedan presentar a las elecciones".

De lado europeo, se valora que el encuentro sirvió para hacer balance y poner luz a la voluntad de llegar a resolución cuanto antes de la crisis. Sobre la mesa estuvo la celebración de unas elecciones inclusivas y también la puesta en marcha del plan humanitario de Naciones Unidas para movilizar fondos para el país, en una forma de ofrecer incentivos a Venezuela para dar pasos hacia la normalización política.

La UE tiene el objetivo declarado de retomar las relaciones con Caracas y se ha abierto a revisar las sanciones individuales contra los líderes del régimen de Nicolás Maduro, "al compás" de los cambios que promueva Venezuela para celebrar elecciones libres.

