Joven abre fuego en escuela en Brasil y deja dos muertos

Al menos 18 muertos en operación policial en favela de Brasil

Más de 20 muertos en operación policial en Brasil

BRASILIA.- Un adolescente abrió fuego este martes en una escuela en el noroeste de Brasil y mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a un alumno, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió por la tarde en una escuela secundaria de Rio Branco, capital del estado de Acre, y un menor de 13 años fue detenido por la policía, señaló el gobierno estatal en un comunicado.

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También fue detenido el padre del adolescente y propietario del arma de fuego usada en el ataque.

Los heridos fueron trasladados a un hospital.

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Investigación

Aún se desconoce cómo ocurrieron lo hechos. La Policía Civil de Acre abrió una investigación para esclarecer los motivos y establecer responsabilidades.

"Ante la tragedia, el Estado manifiesta su profunda solidaridad a las familias de las víctimas, a la comunidad escolar del Instituto Sao José y a todos los profesionales de educación impactados por este episodio", dijo el gobierno en el comunicado.

Se han movilizado equipos de apoyo psicológico para ofrecer soporte a los alumnos y profesores, agregó.

Como parte del protocolo de seguridad, las clases fueron suspendidas durante tres días en todos los centros educativos del estado.

Brasil ha registrado en los últimos años diversos ataques en instituciones de enseñanza, que han dejado decenas de víctimas fatales.

FUENTE: Con información de AFP