jueves 9  de  octubre 2025
BRASIL

Brasil anuncia nueva etapa de relaciones con EEUU, "sin peleas"

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó las primeras conversaciones con el mandatario Donald Trump sobre aranceles, que aspira sean menos de 40%

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.

KAZUHIRO NOGI y JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves las primeras conversaciones con EEUU para negociar los aranceles impuestos por Washington y anunció una nueva etapa de relaciones entre los dos países, sin más tensiones como en el pasado reciente.

"Comienza una nueva etapa. Brasil no quiere pelear con EEUU", afirmó Lula en declaraciones citadas por agencias.

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
En la lista de vigilancia

EEUU degrada a Brasil y Sudáfrica en informe sobre trata de personas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
CASA BLANCA

Trump anuncia encuentro con Lula "en Brasil y en EEUU"

Los dos presidentes hicieron contacto telefónico este lunes para negociar la imposición de aranceles en un primer intento, luego de que en el gobierno del presidente Donald Trump anunció la aplicación de tarifas de 50% a los productos brasileros y ante lo que el país suramericano invocó la reciprocidad, en respuesta a Washington.

Esto ocasiones tensiones entre los dos países en el marco del juicio seguido al expresidente Joao Bolsonaro, contra el que Trump expresó su rechazo pero que culminó con una condena de 27 años de prisión por delitos de golpe de Estado y rebelión, en septiembre pasado.

Relaciones, nueva etapa

En sus declaraciones, Lula da Silva resaltó la importancia de las conversaciones con Trump y dijo sentirse sorprendido por la "amabilidad" expresada por el presidente estadounidense.

"Me llamó de la manera más amable con la que un ser humano puede tratar con otro", dijo Lula, y aseguró que instó al presidente Trump a tratarse directamente y a que ambos países dieran ejemplo al resto del mundo con una relación basada en la "cordialidad”, como "las dos mayores democracias de Occidente", añadió.

Este miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, y su par brasileño, Mauro Vieira conversaron vía telefónica, según informó, y subrayó que los dos países comienzan “una nueva etapa".

Sin peleas con EEUU

"Brasil no quiere pelear con EEUU", anticipó ante la incertidumbre sobre si Trump aceptará la propuesta de quitar los aranceles o de rebajarlos hasta el 40% a las exportaciones brasileñas, que junto a las aplicadas a India, son las más agresivas.

Lula también ha solicitado que EEUU retire la restricción de visados impuesta en agosto a dos altos funcionarios brasileños, junto a los de otros países, por vínculos con el programa de Cuba que envía médicos al exterior, que inició en 2013.

Washington les acusó de pagar "a sabiendas" a La Habana "lo que se debía a los trabajadores médicos cubanos" que, dijo, hacen un “trabajo forzado”, según se reportó.

No se informó si durante la conversación, Lula y Trump revisaron el tema de las acciones militares contra el narcotráfico que implica al régimen de Venezuela, del cual Lula es aliado, y si estas afectan a las costas brasileras, en medio de las fuertes tensiones..

FUENTE: Con información de Europa Press, DW

