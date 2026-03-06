Joseph Contreras, el hijo del "Titán", quiere probar que la edad no importa en el Clásico Mundial de Béisbol

Joseph Contreras, hijo del Titán Contreras y pitcher de la selección de Brasil

HOUSTON.– Joseph Contreras habla con la seguridad de quien ha crecido escuchando béisbol todos los días en su casa. No es casualidad. Es el hijo del exlanzador cubano José Contreras y, con apenas 17 años, está ante una oportunidad poco común: podría convertirse en el jugador más joven en participar en un Clásico Mundial de Béisbol.

El derecho integra el equipo de Brasil para el torneo y sabe que el escenario es distinto a cualquier otro que haya enfrentado. Pero también entiende el significado de representar a un país en un evento internacional.

“Este evento es lo mejor de lo mejor y al final del día siempre jugar para una bandera es diferente”, dijo en el Daikin Park, en Houston. “Cuando uno pierde en la high school es diferente, porque cuando ganas o pierdes lo haces para el equipo, pero cuando pierdes o ganas lo haces para el país entero”.

Aunque en la mayoría de los rosters habrá jugadores con experiencia en Grandes Ligas, Contreras insiste en que la mentalidad debe ser la misma cuando suba al montículo.

“Al final del día esta gente son grandeligas, pero hay que atacarlos como yo sé atacar”, afirmó.

Gran parte de esa preparación viene de casa. Su padre, que tuvo una larga carrera en el béisbol profesional y 11 años de experiencia en las mayores, ha sido una influencia constante en su formación.

“No hay una persona que le encante la pelota más que a mi papá, él puede hablar de pelota 25 horas al día”, contó. “Pero antes de todo eso, él habla conmigo de ser una persona, atacar y mentalmente me está preparando”.





Sorprendido

Contreras admite que no imaginaba que una oportunidad así llegaría tan pronto en su carrera.

“Honestamente no. Yo siempre pensaba en high school, college, pero nunca pensé que iba a tener esta oportunidad”, explicó. “Quiero agradecer a Dios y a todo el mundo que creyó en mí para poder venir a este evento”.

El torneo también representa una vitrina importante para su futuro como prospecto, está ranqueado en el puesto 47 entre los jugadores con opciones de ser elegidos por una organización de MLB en el próximo draft.

“Yo pienso que el Clásico me puede ayudar mucho para el draft porque estoy enfrentando a los grandesligas, los mejores de los mejores ahora mismo”, dijo. “Lo que falta es hacer lo mío y enseñar que sí, soy el más joven, pero que cuando estoy arriba de la loma no soy el joven”.

“Soy un veterano pitchando, yo sé lo que tengo que hacer y cómo sacar la gente de out”, agregó.

¿Por qué juega con Brasil?

Su presencia con Brasil comenzó a gestarse desde el año pasado, poco después de que el equipo lograra su clasificación.

“Desde que clasificaron el año pasado el gerente llamó a mi papá y le dijo: ‘oye mira, si hay posibilidad de venir, nosotros queremos que él venga pa’ acá’”, relató.

Antes de confirmar su participación, el joven lanzador quiso asegurarse de que estaba listo para un reto de ese nivel.

“Tomé los primeros meses de la temporada para ver cómo estaban yendo mis bullpens y mis Live BP y dije que estaba listo, que vamos pa’ eso”.

Quiere representar a Cuba

La historia personal de Contreras también refleja varias identidades. Nació en Estados Unidos, tiene raíces brasileñas por parte de su madre y cubanas por su padre.

“Nací en EEUU, soy americano, soy brasileño pero soy cubano también”, comentó. “Al final del día yo puedo decir: ‘hola asere, qué bola’”.

Esa mezcla cultural también ha marcado su formación en casa.

Aunque ahora representa a Brasil, el derecho tampoco descarta que en el futuro su camino internacional pueda llevarlo a vestir el uniforme de Cuba.

“Si se puede, más adelante, a ver cómo se da la situación”, dijo. “Representar el país de mi papá también, usar el mismo uniforme que él usó por 14 años sería una experiencia buena”.