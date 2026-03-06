sábado 7  de  marzo 2026
BÉISBOL

EEUU debuta con triunfo ante Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Aaron Judge marcó el ritmo desde el propio primer inning, cuando sacudió un cuadrangular de dos carreras

El juez inció su andar por el Clásico Mundial de Béisbol con cuadrangular

EFE

HOUSTON.- Estados Unidos ratificó este su candidatura al título del VI Clásico Mundial de Béisbol al apisonar por 15-5 a Brasil en el partido que cerró la primera jornada del Grupo B con sede en Houston (Texas).

El equipo local prácticamente no encontró resistencia en el Daikin Park, y Brasil resignó sus esperanzas desde la parte alta de la primera entrada, cuando un palo de vuelta entera de Aaron Judge se llevó por delante a Bobby Whitt para establecer el 2-0.

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo
Joseph Contreras, hijo del Titán Contreras y pitcher de la selección de Brasil
BÉISBOL

Joseph Contreras, el hijo del "Titán", quiere probar que la edad no importa en el Clásico Mundial de Béisbol

Brasil respondió con cuadrangular de Lucas Ramírez que colocó la pizarra 2-1 en el cierre del primer capítulo.

En la tercera, un lanzamiento descontrolado de Joseph Contreras, joven lanzador de 17 años, abrió la puerta a la carrera de Kyle Schwarber que alargó la ventaja a 3-1.

Estados Unidos encontró su rally en la quinta con una impulsada por Byron Buxton y triple de Brice Turang que empujó al propio Buxton, a Cal Releigh y a Roman Anthony para alejarse 7-1.

La novena brasileña recortó 7-4 en la séptima gracias a un imparable de Lucas Rojo, que empujó una carrera de Leonardo, Reginatto y un vuelacerca de Víctor Mascai que impulso a Rojo.

Los estadounidenses contestaron una entrada después con sencillo de Roman Anthony que produjo la carrera de Aaron Judge para el 8-4.

En la parte baja de la octava Luca Ramírez volvió a castigar con solitario batacazo de vuelta entera y Brasil se acercó 8-5.

La respuesta llegó con imparable de Bryce Harper que empujó a Brice Turang para el 9-5 y siguió gracias al descontrol de los relevistas Tomas López y Víctor Takahashi que otorgaron cuatro de carreras forzadas, a las que sumaron dos más, una impulsada por Anthony y otra por Turang, para sellar el 15-5 final.

Este sábado Estados Unidos se medirá a Gran Bretaña y Brasil chocará ante Italia.

FUENTE: EFE

