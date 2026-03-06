EEUU debuta con triunfo ante Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El juez inció su andar por el Clásico Mundial de Béisbol con cuadrangular

HOUSTON.- Estados Unidos ratificó este su candidatura al título del VI Clásico Mundial de Béisbol al apisonar por 15-5 a Brasil en el partido que cerró la primera jornada del Grupo B con sede en Houston (Texas).

El equipo local prácticamente no encontró resistencia en el Daikin Park, y Brasil resignó sus esperanzas desde la parte alta de la primera entrada, cuando un palo de vuelta entera de Aaron Judge se llevó por delante a Bobby Whitt para establecer el 2-0.

BÉISBOL Joseph Contreras, el hijo del "Titán", quiere probar que la edad no importa en el Clásico Mundial de Béisbol

BÉISBOL Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

Brasil respondió con cuadrangular de Lucas Ramírez que colocó la pizarra 2-1 en el cierre del primer capítulo.

En la tercera, un lanzamiento descontrolado de Joseph Contreras, joven lanzador de 17 años, abrió la puerta a la carrera de Kyle Schwarber que alargó la ventaja a 3-1.

Estados Unidos encontró su rally en la quinta con una impulsada por Byron Buxton y triple de Brice Turang que empujó al propio Buxton, a Cal Releigh y a Roman Anthony para alejarse 7-1.

La novena brasileña recortó 7-4 en la séptima gracias a un imparable de Lucas Rojo, que empujó una carrera de Leonardo, Reginatto y un vuelacerca de Víctor Mascai que impulso a Rojo.

Los estadounidenses contestaron una entrada después con sencillo de Roman Anthony que produjo la carrera de Aaron Judge para el 8-4.

En la parte baja de la octava Luca Ramírez volvió a castigar con solitario batacazo de vuelta entera y Brasil se acercó 8-5.

La respuesta llegó con imparable de Bryce Harper que empujó a Brice Turang para el 9-5 y siguió gracias al descontrol de los relevistas Tomas López y Víctor Takahashi que otorgaron cuatro de carreras forzadas, a las que sumaron dos más, una impulsada por Anthony y otra por Turang, para sellar el 15-5 final.

Este sábado Estados Unidos se medirá a Gran Bretaña y Brasil chocará ante Italia.

FUENTE: EFE