Los lesionados fueron una joven de 19 años, nombrada Rosa María Herrera, y Yanquiel Portuondo Cañizares, quien guiaba las riendas cuando el animal se salió de control, según su propio testimonio.

“Rosa (María Herrera) venía caminando y la recogimos. Le dimos botella sin imaginar que dos minutos más tarde el caballo se iba a volver loco. La tienen en el policlínico de Managua, porque se dio muchos golpes”, declaró el hombre a los pocos minutos del incidente y sin todavía haber recibido asistencia médica.

Cubanet apunta que el automóvil terminó con numerosos daños en cristales y parte delantera y lateral de la carrocería.

La posible culpabilidad del conductor quedó descartada por la policía, corde a Cubanet, dado que el caballo embistió sobre el lado derecho del vehículo, el cual, según testigos presenciales, marchaba correctamente por su senda.

“En Oriente no pasa esto. El relajo de los animales por la calle es nada más en La Habana. No sé qué es lo que esperan para acabar con esto. Mira que se mata gente por la misma gracia”, comentó molesto el conductor del vehículo, citado por Cubanet y que no hizo pública su identidad.

El hecho se produjo a menos de cien metros del punto donde el pasado 6 de enero tuvo lugar otro accidente que costó la vida de un hombre.

Cubanet concluye haciendo énfasis en que los accidentes de tránsito constituyen la quinta causa de muerte en Cuba. Según un informe publicado en octubre de 2020 por la Dirección de Tránsito de la PNR, cada 15 horas muere una persona en la Isla a consecuencia de un accidente, mientras que cada 75 minutos otra resulta lesionada. 1828, tras ser diagnosticado de un tumor y sufrir una caída por las escaleras, el célebre pintor falleció acompañado de toda su familia, convirtiéndose en uno de los grandes maestros de la historia del arte.