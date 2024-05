Cabello le advierte a la oposición: "Ni por las buenas, ni por las malas los vamos a dejar ganar"

En el mismo sentido, arremetió contra el candidato único opositor Edmundo González Urrutia. “El candidato del imperialismo saldrá como un bobo a decir que aquí hubo fraude, ¡mentira! Aquí ustedes no ganan las elecciones porque no tienen votos, no porque les están haciendo fraude. Nosotros no necesitamos hacerle fraude a nadie”, aseguró Cabello.

En este sentido, aupó a los seguidores del régimen a movilizar a sus partidarios en la contienda electoral. “Todos juntos, a buscar y obtener la mayor cantidad de votos para que el triunfo del presidente Nicolás Maduro sea un triunfo inobjetable”, concluyó Cabello.

Diosdado Cabello afirmó que no dejarán ganar a la Oposición las elecciones presidenciales.

Ni por las buenas, ni por las malas. Nosotros vamos a las elecciones a ganarlas.

Marcha del PSUV en Caracas.



Ni por las buenas, ni por las malas. Nosotros vamos a las elecciones a ganarlas.



Marcha del PSUV en Caracas. pic.twitter.com/6jcm9j1ZmH — (@polianalitica) May 6, 2024

El candidato es González Urritia

El candidato de la Plataforma Unitaria para las elecciones presidenciales de julio, Edmundo González Urrutia, conversó con un grupo de jóvenes que hacía activismo en la calle y se reunió con dirigentes del partido Voluntad Popular (VP) el martes 7 de mayo.

" Al final de nuestra jornada encontré a un grupo de jóvenes haciendo activismo por la causa de todos. ¡Qué alegría reafirmar que aquí hay un país de pie, que cuenta con sus jóvenes! El 28 de julio vamos a triunfar", escribió González Urrutia en la red social X.

Se trata de la primera aparición del también diplomático de carrera en una actividad en la calle, luego de su designación como abanderado opositor el 19 de abril.

Al final de nuestra jornada encontré a un grupo de jóvenes haciendo activismo por la causa de todos.

¡Qué alegría reafirmar que aquí hay un país de pie, que cuenta con sus jóvenes! El #28Jul vamos a triunfar.



¡Qué alegría reafirmar que aquí hay un país de pie, que cuenta con sus jóvenes! El #28Jul vamos a triunfar. pic.twitter.com/5fmCC046yJ — Edmundo González (@EdmundoGU) May 7, 2024

FUENTE: REDACCIÓN