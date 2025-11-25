miércoles 26  de  noviembre 2025
JUICIO

Sentencian a cadena perpetua a mujer de Nueva Zelanda que mató a sus hijos y los ocultó en maletas

El juez del Tribunal Superior Geoffrey Venning sentenció a Lee a cadena perpetua con un período mínimo de 17 años sin libertad condicional

Hakyung Lee mira hacia abajo durante su sentencia a cadena perpetua por el asesinato de sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de maletas en un almacén, en el Tribunal Superior de Auckland, Auckland, Nueva Zelanda, el 26 de noviembre de 2025. Una madre que asesinó a sus dos hijos y los metió en maletas guardadas en un almacén fue condenada el 26 de noviembre a cadena perpetua en Nueva Zelanda. Hakyung Lee, ciudadana neozelandesa originaria de Corea del Sur, fue declarada culpable a principios de este año del asesinato de sus hijos en un crimen espantoso conocido como los asesinatos de las maletas del país. El juez del Tribunal Superior Geoffrey Venning condenó a Lee a cadena perpetua con un mínimo de 17 años sin libertad condicional, alegando que había asesinado a niños particularmente vulnerables.

MARKIA KHABAZI / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA ZELANDA - Una madre que asesinó a sus dos hijos y los metió en maletas que guardó en un espacio de almacenamiento fue condenada el miércoles a cadena perpetua en Nueva Zelanda, tras un juicio que atrajo la atención internacional.

Hakyung Lee, ciudadana neozelandesa originaria de Corea del Sur, fue declarada culpable a principios de este año de matar a sus hijos.

El juez del Tribunal Superior Geoffrey Venning sentenció a Lee a cadena perpetua con un período mínimo de 17 años sin libertad condicional, alegando que había asesinado a unos niños que eran "especialmente vulnerables".

La mujer, de 45 años, mostró poca emoción mientras el juez dictaba sentencia.

Comportamiento calculado

Lee mató a sus hijos Minu Jo y Yuna Jo, de seis y ocho años, mediante una sobredosis de medicamentos recetados en 2018.

Afligida por la muerte de su esposo a causa de un cáncer, afirmó que había planeado suicidarse junto con sus hijos, pero que se equivocó con la dosis.

Los cuerpos no fueron encontrados hasta 2022, cuando una familia desprevenida abrió el contenido de una bodega abandonada que había comprado en una subasta a las afueras de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda.

Lee, quien había cambiado de nombre y huido a Corea del Sur, fue extraditada para ser juzgada en Nueva Zelanda.

Sus abogados alegaron que era inocente por demencia, amparados en el testimonio de psiquiatra forense, pero la fiscalía argumentó que el comportamiento de Lee fue calculado.

FUENTE: Con información de AFP

