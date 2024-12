Calendario electoral del año 2025 inicia con las presidenciales en Ecuador

El 9 de febrero, Ecuador realizará la primera vuelta de las elecciones generales: se escogerán el presidente y vicepresidente de la república, miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino. De no darse un resultado definitivo en la presidencial, se prevé la segunda vuelta para el 13 de abril.

Daniel Noboa, actual presidente y aspirante a la reelección, solo permaneció en el cargo dos años para culminar el período de Guillermo Lasso, quien renunció a mitad del período presidencial. Noboa, hijo del empresario bananero y varias veces candidato presidencial Álvaro Noboa, tiene poca experiencia política: fue asambleísta y una producción legislativa.

“Noboa ha perdido la popularidad con la que llegó al poder en noviembre de 2023, en medio de las crisis de seguridad y electricidad que se han agudizado durante su gestión. La mayor evidencia del desgaste de su corto gobierno empieza a mostrarse en las calles. Solo en Quito se han convocado ya tres protestas en su contra, dos en el último mes”, registró el diario Primicias el 21 de diciembre.

La competidora más cercana de Daniel Noboa es Luisa González, candidata presidencial de la alianza entre Revolución Ciudadana y RETO. González presentó un plan de trabajo con alusión a los 10 años de la "década ganada", una referencia al gobierno de Rafael Correa.Con el objetivo de recuperar los conceptos del correísmo, González plantea iniciar "un proceso re constituyente de democracia participativa", que recupere las instituciones para el poder popular.

De acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), “la democracia en América Latina enfrenta señales de retrocesos, deterioros y nuevos desafíos que tensionan, no sólo su estabilidad, sino también su capacidad de representar a la ciudadanía”.

El Instituto puntualiza que la región enfrenta un momento en el que se cuestionan los temas de derechos y la integridad de los procesos electorales, además de los impactos negativos de la desinformación, la inteligencia artificial, la polarización y, en algunos casos, el hostigamiento a los medios de comunicación y periodistas.

Escenario en Alemania

El 16 de diciembre, el jefe de gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, perdió una moción de confianza ante al Bundestag (cámara baja del Parlamento), con lo cual se precipita la celebración de elecciones generales anticipadas para 23 de febrero.La votación del Bundestag, que Scholz esperaba perder, propicia que el presidente Frank-Walter Steinmeier disuelva la legislatura y declare formalmente el regreso a las urnas.

Alemania atraviesa una crisis política e intenta revivir su economía, la cual ha sido impactada por los precios de la energía y la dura competencia de China. El país también ha sufrido los efectos de la guerra en Ucrania.Olaf Scholz aspira a otro mandato. Sin embargo, en las encuestas aparece por detrás del líder opositor conservador Friedrich Merz de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la excanciller Angela Merkel.

Comicios en Bolivia

En Bolivia, las presidenciales están previstas para el 8 de agosto en medio de un escenario de polarización. El presidente Luis Arce, quien ganó en 2020, buscará la reelección. Pertenece al izquierdista partido Movimiento Al Socialismo (MAS) y rompió relaciones con el expresidente Evo Morales. En octubre de 2023, el MAS expulsó al presidente Arce.

Sin embargo, en noviembre de este año, la facción arcista logró hacerse con la personería jurídica del MAS tras una dura batalla legal.Evo Morales ha sido inhabilitado por el Tribunal Constitucional para postularse a los comicios en 2025.

“Estamos primeros en todas las encuestas. Esta es la razón por la que nos intentan robar la sigla, nos persiguen con una veintena de juicios, pretenden inhabilitarnos e intentan asesinarnos”, ha denunciado Morales, quien gobernó Bolivia durante tres períodos.Actualmente las encuestadoras no incluyen a Morales, mientras se acrecientan las tensiones con Arce.

La revista Semana refirió que Manfred Reyes Villa, un exmilitar que es alcalde de Cochabamba, lidera los sondeos hasta ahora. Se trata de un candidato independiente.“Ya todos han tenido la oportunidad. Ahora me toca a mí, me toca a mí ser presidente (…), pero no necesitamos un presidente que esté sentado en la plaza Murillo disfrutando, necesitamos un presidente itinerante”, enfatizó Reyes Villa el 12 de diciembre.Los expresidentes de Bolivia Carlos Mesa y Jorge “Tuto” Quiroga, el empresario Samuel Doria Medina suscribieron un acuerdo el 18 de diciembre para impulsar una candidatura presidencial única de la oposición.

Se va Boric

Por su parte, Chile tendrá la primera ronda de elecciones presidenciales el 16 de noviembre de 2025 y, en caso de requerirse, habrá balotaje el 14 de diciembre. También habrá comicios parlamentarios.

Los sondeos ubican como favorita para reemplazar al presidente Gabriel Boric a Evelyn Matthei, exalcaldesa de la comuna Providencia, quien está vinculada con la derechista Unión Demócrata Independiente. Le secunda José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, un movimiento radical y conservador. En tercer lugar, aparece la exvicepresidenta Michelle Bachelet como opción de la izquierda.

En Chile, los comicios para escoger al próximo presidente serán de voto obligatorio, salvo en las primarias, fecha que aún no ha sido fijada. El presidente Gabriel Boric redujo las horas laborales e incrementó el salario mínimo. Pero, no le fue bien en materia de seguridad, ni en reformas de pensiones y vivienda. Su Gobierno izquierdista hizo campaña para una nueva Constitución más liberal que fue rechazada.

Situación en Haití

De cara a la realización de elecciones generales entre noviembre y diciembre de 2025, el presidente del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, Leslie Voltaire, se comprometió el 13 de diciembre a pacificar el país en medio de la violencia de las bandas armadas.“Todo el mundo debe participar en este esfuerzo”, señaló Voltaire.

Según informó, el proyecto de Constitución debería estar listo en enero de 2025, para marzo sería el referendo y las elecciones en noviembre: en caso de ser necesaria una segunda vuelta, sería para enero de 2026.

En septiembre de este año, el Gobierno de transición de Haití creó un consejo electoral provisional. En Haití, las elecciones deben celebrarse cada cinco años, pero los intentos han sido afectados por la agitación política y la violencia.

El presidente Jovenel Moïse ganó las elecciones en noviembre de 2016 y fue asesinado el 7 de julio de 2021.

Otros comicios

En Argentina se realizarán elecciones legislativas el 26 de octubre de 2025, con lo cual serán y 127 de las 157 bancas del Congreso.El presidente Javier Milei requiere del respaldo legislativo para la ejecución de reformas con la desregulación de la economía, apertura comercial y otros recortes fiscales.

En Venezuela donde sigue la crisis política tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio, tendrán lugar comicios parlamentarios, de gobernadores y alcaldes. A la fecha, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado las actas de votación disgregadas que certifican la reelección de Nicolás Maduro, mientras la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denuncia fraude con los datos obtenidos mediante testigos electorales.

“En el 2025 lo que viene es la mamá de las elecciones, una megaelección porque se tiene que elegir la Asamblea Nacional diputados y diputadas, se tienen que elegir los 23 gobernadores por estado y se tiene que elegir las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales”, dijo Maduro.

FUENTE: Diario las Américas /Primicias / Semana / La Tercera