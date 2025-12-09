La "tesis del caos" en Venezuela es propaganda del régimen para sembrar miedo y frenar la presión internacional

MIAMI — Un nuevo análisis desmonta la premisa que el régimen de Nicolás Maduro ha promovido —con especial énfasis en el último año— ante la comunidad internacional: la idea de que, si el dictador venezolano abandona el poder, el país entraría en un escenario de caos, violencia o incluso guerra civil.

De acuerdo con el documento titulado “Desmontando la tesis del caos en Venezuela: Propaganda vs. Realidad Social” ; esta narrativa no es resultado de estudios independientes, sino una estrategia de propaganda diseñada por el propio régimen para justificar su permanencia, sembrar miedo y frenar la presión internacional .

Según el análisis, la tesis del “caos inevitable” ha sido clave en la diplomacia de Maduro:

Desalienta acciones de presión internacional.

Presenta al régimen como el único garante del orden.

Paraliza decisiones en gobiernos y organismos multilaterales.

El documento señala que la estrategia busca mostrar a la sociedad venezolana como “ingobernable sin ellos”, pese a que la realidad social apunta en sentido contrario.

El dato que rompe la narrativa

El reporte cita encuestas internas del propio régimen que revelan que más del 90% de la población rechaza a Maduro, un nivel de consenso social excepcional incluso en contextos autoritarios.

“Esto no es división: es unanimidad social”, sostiene el análisis.

Y concluye que no existe una base social capaz de sostener un conflicto civil, desmontando el argumento del caos.

Venezuela no es Irak ni Libia

El documento afirma que las comparaciones frecuentes con países de Medio Oriente —utilizadas en informes externos y replicadas por think tanks (laboratorio de ideas)— son artificiales y políticamente interesadas.

A diferencia de Irak, Afganistán o Libia, Venezuela:

No tiene divisiones sectarias o religiosas profundas.

No existen rivalidades étnicas estructurales.

No hay territorios tribales ni milicias con bases ideológicas fuertes.

La sociedad es culturalmente homogénea.

El análisis califica estas comparaciones como “mecánicas, irresponsables y funcionales a la propaganda del régimen”.

Los grupos armados: débiles y dependientes

El informe también desmonta la idea de que colectivos, facciones policiales o grupos paramilitares chavistas podrían generar una guerra civil.

Esto, en vista de que:

No tienen apoyo social.

Carecen de cohesión y unidad de mando.

No poseen una narrativa movilizadora.

Su capacidad militar es limitada.

Dependen totalmente del financiamiento mafioso del régimen.

Sin ese financiamiento, asegura el documento, se disolverían o serían neutralizados rápidamente.

El análisis critica a consultoras, medios extranjeros y centros de estudios que, sin conocimiento profundo del terreno, han repetido esta tesis promovida por lobbies vinculados al régimen.

“El mensaje subyacente es siempre el mismo: No nos presionen, porque el caos será peor”, afirma el reporte.

¿Qué ocurriría realmente en una transición?

El documento sostiene que, frente a la caída del régimen —sea por negociación, fractura interna o presión internacional—, el país viviría una dinámica distinta a la que se proyecta desde narrativas de miedo.

La secuencia más probable, según el análisis:

La inmensa mayoría de la población recibiría el cambio con alivio.

Se activarían altos niveles de cooperación social.

La región respaldaría ampliamente la transición.

La diáspora movilizaría apoyo económico.

No habría resistencia social significativa.

Habrá “desorden administrativo”, pero no conflicto armado, diferencia que considera fundamental.

El informe sostiene que la “tesis del caos” no es un pronóstico, sino una herramienta política:

La sociedad venezolana está unida en el cansancio y lista para un cambio.

Los grupos armados pro régimen no tienen capacidad real para sostener una guerra.

Las comparaciones con países en conflicto son propaganda.

“El verdadero caos es mantener un país destruido, sin instituciones, sin inversión y sin horizonte”, sentencia el análisis.

Propaganda_vs_Realidad_El_Caso_Venezuela

FUENTE: Con información de Informe "Desmontando la Tesis del Caos en Venezuela: Propaganda vs. Realidad Social"