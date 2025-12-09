Los precios del petróleo vuelven a caer en medio de temores de un superávit

Un conductor repone combustible a su auto en una gasolinera en Florida

Los precios del petróleo cayeron el martes ante las preocupaciones sobre un desequilibrio entre la oferta y la demanda, que prevalecieron sobre las tensiones geopolíticas.

El precio del crudo estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en enero, cayó un 1,07% y cerró a 58,25 dólares el barril.

Por su parte, el precio del crudo que se cotiza en Europa el Brent del Mar del Norte, para entrega en febrero, retrocedió un 0,88% y terminó en 61,94 dólares el barril.

En 37 estados del país el precio promedio de la gasolina se mantiene desde hace más de dos meses por debajo de los 3 dólares el galón de combustible regular.

"El mercado sigue bajo presión debido al aumento de la oferta", especialmente frente al incremento de las cuotas de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) desde abril, explicó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

La reapertura de las válvulas por parte de la OPEP+ ha contribuido en gran medida a hacer caer los precios en los últimos meses. Sin embargo, la organización confirmó en su última reunión que hará una pausa en los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026.

Producciones récord de varios países

"La producción récord de petróleo en Estados Unidos y Canadá, así como el incremento en Brasil, Guyana y Argentina, también pesa sobre el mercado", añadió Lipow.

Los operadores temen que la oferta crezca más rápidamente que la demanda, relegando las incertidumbres geopolíticas a un segundo plano.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró el martes que enviará próximamente a Washington su propuesta revisada del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

Para llevar a Moscú a la mesa de negociaciones, Trump tomó medidas contra Lukoil y Rosneft, dos gigantes de la industria petrolera rusa, amenazando a los países que comercian con estas empresas con sanciones secundarias.

"Sin embargo, el mercado observa que Rusia ha hecho un trabajo extraordinario para eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea", señaló Lipow.

"Tanto es así que vemos mucho petróleo ruso disponible en el mercado a precios fuertemente reducidos", lo que también contribuye a la caída de los precios del crudo, agregó el analista.

